马尔代夫潜水事故酿5死 女大生落水前一刻突「打退堂鼓」逃过死劫

马尔代夫于本月14日发生历来最严重的潜水意外，一组由意大利游客及研究人员组成的团队在挑战深海洞穴时集体失踪，最终全组5人证实同罹难。随著调查展开，媒体披露队中一名热那亚大学（University of Genoa）的女学生，因在下水前最后一刻「打退堂鼓」留在游艇上，幸运成为唯一的生还者。

已穿全套装备 临门一脚决定「不上阵」

这宗惨剧发生在马尔代夫瓦夫环礁（Vaavu Atoll）著名的阿利马塔岛（Alimatha）附近。当时，热那亚大学海洋生物学教授蒙特法尔科内（Monica Montefalcone）带领团队，准备潜入深达50米（约160英尺）的海底洞穴进行探索。

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据《纽约邮报》报道，该名生还的女学生当时早已穿戴好全副潜水装备，蓄势待发。然而，就在众人准备跃入大海之际，她突然改变主意，决定留在母船「约克公爵号」（Duke of York）上。这一决定最终让她与死神擦身而过，而包括蒙特法尔科内教授及其20岁女儿在内的5名同伴，却再也没有浮出水面。

专家：倘氧中毒死法最惨

马尔代夫军方随后在约60米深的洞穴中发现遗体。针对这起罕见的集体死亡事件，医学专家纷纷分析背后恐怖真相。维洛纳大学医院肺科主任米凯莱托推断，若是氧气瓶设定或深度压力出现问题，可能导致「高氧症」（Oxygen Toxicity）。他形容这是潜水过程中最悲惨的死法之一，对人体组织具毁灭性。

深海连锁恐慌亦可能是事故成因之一。 意大利水下医学会主席波洛尼尼分析，在50米深的黑暗洞穴中，只要有一人出现恐慌（Panic Attack），激烈的挣扎会令海底泥沙泛起，导致能见度瞬间归零。在极度压迫的环境下，这往往会引发集体性的致命错误。

虽然这名女学生因未下水而逃过一劫，但她被视为重建事故前最后关键时刻的「重要证人」。她在协助当局提供初步资料后，已于翌日启程返回意大利与家人团聚。

马尔代夫当局表示，由于近日天气恶劣、海象不稳，搜救及打捞行动一度受阻。目前意大利外交部已介入，与当地警方合作调查这宗夺去5条人命的深海悲剧。