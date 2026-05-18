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澳洲下令与中国有关股东 出售稀土公司北方矿业股份

即时国际
更新时间：14:07 2026-05-18 HKT
发布时间：14:07 2026-05-18 HKT

澳洲财政部长查默斯（Jim Chalmers）周一以保护国家利益为由，下令稀土开发商北方矿业（Northern Minerals）6名与中国有关的股东出售其股份。

北方矿业目前在西澳州布朗斯山脉（Browns Range）推动重稀土生产项目；对于半导体及国防等产业来说，重稀土是不可或缺的材料来源。

澳洲财政部长查默斯下令与中国有关股东，出售稀土公司北方矿业股份。路透社
澳洲财政部长查默斯下令与中国有关股东，出售稀土公司北方矿业股份。路透社

查默斯周一发声明，强调下令北方矿业6名股东出售其股份，是为了保护国家利益，并确保该公司符合澳洲对外国投资的规范架构。

传股东中5人地址涉中港

查默斯的声明并未提到该6名股东的身分。但据法新社报道，其中3名股东的地址在中国，2名股东的地址在香港，1名股东的地址在英属维京群岛。

对于北方矿业的股东结构问题，近年来多次引起澳洲政府关注和干预。例如在2024年，当时以国家利益为由，要求5家中国公司出售其持有北方矿业的股份；随后，澳洲当局发现，部分股东将股份出售予总部设于香港的英德公司（Ying Tak）。

对此，查默斯于今年4月针对英德公司发布临时禁令，限制该公司在北方矿业年度股东大会上的投票权及股份转让权。

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