中国游客︱华女玩到无钱买机票 大闹吉隆坡机场被抬走︱有片

中国有女游客，未购买机票下硬闯马来西亚吉隆坡机场，遭女辅警抬起四肢搬离现场，警方已拘控涉事女子，女被告面临最高两年监禁。

硬闯自动通关闸机

马来西亚网络16日流传一段拍于吉隆坡机场的影片，显示当日有一名中国女游客，在第一航站离境区，大吵大闹，企图在没有机票的情况下，硬闯自动通关闸门。

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女游客被工作人员拦截后，情绪缴动，不断高呼「不要」、「不要推我」，又躺在地上，最后被4名女辅警合力抬走。

据马媒「星洲网」报道，当地警方17日指，案件发生于16日1时35分，女疑犯是中国游客，于4月30日入境，因没钱买回国机票，企图硬闯过关，擅自通过自动闸门，被安检人员栏下后，情绪失控。

吉隆坡机场警区主任拉威助理总监指，涉案中国女游客已被带到雪邦法庭助查，会被控以违反禁区及禁地法令，罪成面对1000令吉（约1977港元）罚款，或最高两年的监禁，或两者兼施。