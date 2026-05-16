特朗普专机返抵美国 发文称「清除」伊斯兰国第二号人物 | 有片

美国总统特朗普访华后，今天搭乘「空军一号」专机抵达美国，现场画面捕捉到他步下楼梯时，再次做出熟悉的标志性挥拳动作。此外，他15日通过社交媒体发文说，美军与尼日利亚武装部队当晚执行联合任务，清除「伊斯兰国」（ISIS）二号头目阿布．比拉勒．米努基（Abu-Bilal al-Minuki）。

特朗普之相关帖文。WhiteHouse@X

特朗普抵达美国 走下空军一号再做标志性挥拳动作。中新社

相关新闻：习特会｜外长王毅：习近平应邀今秋国事访问美国 美方不认同亦不接受台湾走向独立

视频显示，特朗普精神奕奕地走下专机，走到楼梯中段时突然停步，右拳用力向前一挥，表情坚定自信，动作一如以往竞选时的招牌姿势，现场支持者气氛热烈。

这次返美，标志特朗普结束了时隔近九年的对华国事访问。此行他访问中国，议程涵盖经贸合作、外交关系等多个重要领域，备受国际关注。



相关新闻：土耳其逮捕153名疑似伊斯兰国成员 两周突袭28省

至于美军击杀伊斯兰国二号人物。特朗普在社媒写到：「今天夜间，根据我的命令，英勇的美军官兵与尼日利亚武装部队共同执行了一项经过周密规划且极其复杂的任务，成功击毙了全球最活跃的恐怖分子。阿布．比拉勒．米努基（Abu-Bilal Minuki）作为『伊斯兰国』在全球的第二号指挥官，自以为能藏身非洲，但他没有料到我们的情报来源一直掌握著他的行踪。」



美国与「伊斯兰国」（ISIS）处于敌对状态，长期将其列为外国恐怖组织，并在全球范围内主导反恐军事打击。