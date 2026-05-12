汉坦病毒｜世衞指无爆大流行迹象 西班牙14人返国1人确诊

荷兰籍豪华邮轮「洪迪厄斯号」（MV Hondius）日前爆发罕见且致命的汉坦病毒（Hantavirus）疫情，至今已造成3名乘客死亡。世界衞生组织（WHO）总干事谭德塞强调，目前全球公共衞生风险偏低，但由于病毒潜伏期长，未来数周或会出现更多病例。西班牙衞生部今日（12日）证实，14名从该邮轮撤离回国的公民中，有1人确诊感染，目前全数在马德里的军方医院接受最高级别的隔离检疫。

综合外媒报道，「洪迪厄斯号」爆发的疫情涉及可引发「人传人」感染的汉坦病毒「安地斯病毒株」（Andes strain）。该病毒目前尚无疫苗或特效治疗方法，引起国际社会高度关注。

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西班牙衞生部长贾西亚（Mónica García）指出，随著最新一名西班牙公民确诊，该邮轮的通报病例总数已增至10宗。当中包括3宗死亡个案，其余7名现存确诊患者（另有1宗可能病例）分别来自美国、英国、法国、西班牙、瑞士及荷兰。

确诊男患者病情稳定

西班牙政府于本月10日采取紧急行动，安排专机将14名公民（包括13名乘客及1名船员）从加那利群岛（Canary Islands）撤离，飞返首都马德里。众人抵埗后，在警车严密护送下被转送往顶尖的传染病医疗机构「葛梅兹乌拉军医院」（Hospital Gómez Ulla）进行强制隔离。

西班牙衞生部今日上午证实，其中一名男乘客昨晚出现低烧、轻度血氧饱和度下降及呼吸道症状，经两次检测后确诊感染汉坦病毒。当局指患者目前病情稳定，未有明显恶化迹象；其余13人检测结果则均呈阴性。

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为确保隔离者得到妥善照护及防止病毒外泄，该军医院已紧急增派90名医护人员。14人全数被单独安置于医院22楼的高级隔离病房，期间严禁探访，并由专业医疗团队进行严密监测及提供心理支援。

世衞：勿与新冠初期相提并论

针对外界忧虑疫情会否成为「新冠翻版」，世衞总干事谭德塞昨日在马德里与西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）共同召开记者会。谭德塞派发「定心丸」，强调没有迹象显示这是更大规模疫情的开始，驳斥了将此次事件与新冠大流行初期相提并论的说法。

不过，谭德塞警告遏止疫情的工作「还没结束」。世衞指出，汉坦病毒在症状刚出现时传染力最强，且潜伏期最长可达6周（42天），未来数周仍有可能发现新病例。目前多数国家均遵循世衞指引，对高风险接触者实施长达42天的隔离观察措施。