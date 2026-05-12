伊朗局势｜美拟重启军事行动 伊警告：若遇袭即提炼90%浓缩铀

美伊谈判陷入僵局，双方剑拔弩张。据美国传媒引述消息指，由于谈判毫无寸进，华府正认真考虑对伊朗重启军事行动；美国总统特朗普更直斥伊方的和谈回应「完全不可接受」。对此，伊朗态度强硬，有官员警告指，若伊朗再次遭受袭击，或会将浓缩铀丰度大幅提升至90%的武器级别，令核危机风险急剧升温。

据美东时间11日的消息指出，有美国政府内部人士透露，由于美伊双方的和谈迟迟未见突破，美方现时比过去数周「更认真地考虑」恢复对伊朗的军事行动。

相关新闻：伊朗局势 | 美媒：阿联酋曾秘密发动空袭 瘫痪伊朗炼油厂

早前，伊朗透过调解方巴基斯坦，正式向美国提交旨在结束战事的最新方案回应，主要聚焦结束战事及波斯湾与霍尔木兹海峡的海上安全。然而，美国总统特朗普随后对此表达强烈不满，形容伊方的回应是「完全不可接受」。

面对美国的军事威胁，伊朗随即作出强硬反击。当地时间今日（12日），伊朗议会国家安全与外交政策委员会发言人雷扎伊（Ebrahim Rezaei）在社交平台上发文警告，一旦伊朗再次遭到袭击，伊方的反制手段可能包括将浓缩铀丰度提升至90%，并表明议会将就此议题展开审议。在国际原子能标准中，90%丰度的浓缩铀已被广泛视为达到制造核武器的门槛。

相关新闻：伊朗局势｜特朗普称停火协议脆弱 形容「靠呼吸机维持」 狠批伊方回应「垃圾」

伊议长：美须接受「14点」方案

与此同时，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）今日凌晨亦在社交媒体发文，强调美国必须接受伊朗「14点」方案中提出的各项权利。他形容，这是解决危机「唯一现实的路径」，任何偏离此框架的做法均难以取得实际成果，只会一再失败。

卡利巴夫昨日亦曾发文强调，伊朗武装部队已经做好全面准备，以应对任何形式的侵略。据伊朗方面消息指，该「14点」方案的核心诉求，包括要求美方解除对伊朗的海上封锁，以及全面撤销对伊朗石油出口的限制。

