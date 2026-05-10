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伊朗局势｜开战前夕以色列在伊拉克设秘密基地 美国知情

即时国际
更新时间：15:20 2026-05-10 HKT
发布时间：15:20 2026-05-10 HKT

美媒9日引述包括美国官员在内的知情人士报导指出，以色列在伊拉克沙漠秘密设立一处军事前哨基地，以支援对伊朗的空袭。为避免基地曝光，以军甚至曾对接近该区的伊拉克部队发动空袭。而美国对这座于对伊朗战争爆发前夕建立的基地知情。

《华尔街日报》指出，基地内驻有以色列特种部队，除作为以色列空军后勤枢纽，也部署协助失事飞行员撤离的搜救小组。

伊拉克巴格达一块广告牌描绘了美国空军飞机着火的图像。 美联社
伊拉克巴格达一块广告牌描绘了美国空军飞机着火的图像。 美联社

这处秘密设施于今年3月初差点曝光。当时伊拉克国营媒体报道，一名牧羊人通报该地区出现直升机活动等异常军事迹象。伊拉克军方随后派员前往调查。知情人士透露，以色列部队为阻止伊拉克军队靠近，对相关区域发动空袭，成功避免基地位置曝光。

伊拉克政府于3月稍晚向联合国提出申诉，指控外国部队空袭伊拉克境内目标，并将责任归咎于美国。不过，《华尔街日报》引述消息人士说法指出，美国并未参与这次攻击。

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