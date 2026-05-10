加版「南航空姐」︱华埠「Walker哥」未获免费胶袋 侮辱侍应「你是贱命」︱有片

近日一条加拿大华裔食客辱骂侍应生的片段在网上广传，并引起热烈讨论。片中一名男子疑因要求提供免费胶袋被拒，侮辱侍应生要在餐馆工作拿最低工资、穷是一辈子，网民大多不认同他的言行。

嘲侍应拿最低工资

事件发生于满地可华埠一间中菜馆，与女侍应发生口角。他出言不逊，多次以普通话指该名侍应「贱命」、「穷X」、「拿最低工资」。

他说：「你是贱命，为什么是贱命？你是最低工资。你穷！」

他还用英语说：「Minimum wage walker（worker），Right？（拿最低工资的工人，对吗？）」

女侍应反指对方「缺教育」，他即回呛：「我缺教育，但和穷是两回事，穷是一辈子的。」

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这名态度嚣张，不可一世的华人男子，将「worker」错读为「walker」，被网民嘲笑是「walker哥」。

事件引起华裔网民热议，大多数人都不值该男子的无礼所为，有人更把他与上月一名乘搭亚航（AirAsia）重庆往吉隆坡航班的女乘客相提并论，该乘客于起飞前大闹机舱，并自称「南航空姐」和声言「I am China」（我是中国）。

有网民认为，做工拿最低工资并不丢脸，如拿不到胶袋打包剩菜就出口伤人，实在不要得。有人则质疑「walker哥」言论中的逻辑谬误，不明为何没教育不是一辈子，穷才是一辈子。

自2022年起，满地可市政府已立例停用一次性胶袋，包括食肆在内，商户只可提供可重用的环保袋，并且需要收费。全国不少城市都有类似法例。

在网民表示，加拿大生活，记得出门带上一个环保袋，还要「带上应有的礼貌」！