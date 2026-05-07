伊朗局势｜特朗普称「很可能」达成停火协议 伊媒：部分条款不可接受｜持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势｜伊朗称将确保船只安全通过霍尔木兹海峡）

行动代号「史诗怒火」

5月7日最新消息

伊朗港口向霍峡商船发通告 宣布准备提供一般海事服务及支援

05：20

当地时间5月7日，伊朗港口和海事组织向霍尔木兹海峡及周边水域的商船船长发出通告，宣布伊朗各港口已做好充分准备，为船只提供一般海事服务、技术支持以及卫生和医疗服务。

伊朗港口和海事组织强调，此举是伊朗在海上安全和港口及海事服务领域履行其主权责任的一部分，体现了伊朗各港口全力支持商船在霍尔木兹海峡安全、可持续航行的决心。

04：12

美国霍士新闻（Fox News）主播拜尔（Bret Baier）表示，他与总统特朗普通了电话，特朗普预计可能在一周内与伊朗达成协议，结束与伊朗的战争。



伊朗最高领袖军事顾问：美国必须赔偿

01：30

伊朗最高领袖军事顾问穆赫辛·雷扎伊接受媒体采访表示，美国目前试图通过提出重新开放霍尔木兹海峡的问题来做「表面文章」，然后从该地区撤出，但伊朗不会允许这样做。他强调，美国必须赔偿对伊朗造成的损失。

01：05

伊朗伊斯兰共和国广播电视台报道，伊朗外交部发言人巴加埃表示，对于美国提出的14点停火协议条款建议，伊朗尚未向斡旋方巴基斯坦回复伊方意见。

伊官员指协议更像一份「美国的愿望清单」

00：53

伊朗议会国家安全与外交政策委员会发言人礼萨伊（Ebrahim Rezaei）在社交平台发文指，美方的停火协议内容更像是一份「美国的愿望清单」，而非现实。

伊朗塔斯尼姆通讯社（Tasnim）引述消息人士指，美方草案中包含部分伊朗认为不可接受的条款。

相关新闻：伊朗局势｜传接近达成14点终战备忘录 特朗普：浓缩铀运美 伊官员：美方愿望清单

特朗普谈停火协议：伊方交出浓缩铀换解除制裁

00：41

美国总统特朗普周三（6日）接受美媒访问，形容美伊「很有可能」达成停火协议。他称，在潜在协议下，伊朗将交出其高浓缩铀，且同意不再使用地下核设施，而美方将放宽对伊朗的制裁。