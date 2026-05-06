美检察官引述AI假案例 遭禁出庭6个月

人工智能（AI）科技应用不当，足以引发司法灾难。美国乔治亚州一名女检察官，在处理一宗谋杀案时，疑为求省事，竟利用AI工具撰写法律文件，惟当中引述大量由AI「杜撰」的虚假案例，最终被州最高法院揭发。法院裁定其行为远低于对律师的专业期望，重罚该名检察官禁止出庭6个月。

法庭文件错漏百出

路透社报道，涉事检察官为乔治亚州克莱顿郡（Clayton County）助理地方检察官莱斯利（Deborah Leslie）。案情指，她早前处理一宗谋杀案，被告寻求重审的上诉时，向法院提交文件时，当中引经据典，罗列大量案例，冀说服法官驳回被告请求。

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美国乔治亚州最高法院促业界警惕使用AI潜在的风险与益处。 路透社

承审法官其后在裁决时，采纳了莱斯利草案的大部分内容，最终驳回了被告的重审要求。然而，该份判词其后被发现「错漏百出」，当中包含「多处虚构或错误归属的案例引用」，始揭发莱斯利原来是利用AI生成该份法律文件，而当中的案例均为AI「自创」。

最高法院促业界警惕

事件惊动乔治亚州最高法院。法院裁定，莱斯利的行为已违反法院规定，其专业水平「远低于对乔治亚州律师应有行为的期待」。法院最终颁令，禁止莱斯利出席大法官庭审6个月，并命令她必须完成有关专业道德、法律文书写作及正确使用AI的额外法律课程。莱斯利早前已在法庭文件中就事件道歉，承认自己未有独立核实AI生成的资料。

大法官在判词中特别提醒，州内法官在审视由律师撰写的命令草案时，应警惕当中可能已使用AI软件，并须留意其潜在的风险与益处。报道指出，全美各地近期已有多宗律师因滥用AI而遭受惩戒的案例，但如本案般，由检方提供、再获法官采纳的AI虚假资讯，则较为罕见，引起外界对AI在司法领域应用的广泛关注。

