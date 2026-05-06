巴西13岁少年闯校园开枪 两教职员中弹亡

巴西东北部阿克里州（Acre）一所学校于当地时间周三（5日）发生严重枪击事件。一名年仅13岁的少年持枪闯入校园，并向师生开火，造成两名教职员当场死亡，另有包括一名学生在内的两人受伤。涉案少年事后已被警方拘捕。

学生爬6米高墙逃生

事发于阿克里州首府里约布朗科（Rio Branco）的圣若泽学院（Sao Jose Institute）。据法新社引述当局及目击者指，事发时校园内一片混乱，惊慌失措的学生为求保命，甚至试图攀爬高达6米的围墙逃生。附近旅馆一名职员表示，他听到枪声及持续的尖叫声，并看到有学生在学校屋顶上尝试逃走，最终只有一人成功翻墙并到旅馆暂避。

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监护人涉提供枪械被捕

地方政府发表的声明指出，涉案少年已被当局拘捕，但目前尚不清楚其是否为该校学生。此外，该名少年的法定监护人亦因涉嫌拥有涉案枪械而被捕。阿克里州警方已就事件展开全面调查。

全州停课三日

州政府对今次悲剧表示深切哀悼，并向所有遇难者家属、校方及受影响的教育工作者致以慰问。为应对事件，当局宣布阿克里州所有学校将停课三日，并已动员心理辅导团队进驻，为师生提供必要的支援。

报道指出，近年来巴西的校园攻击事件有显著增加的趋势，至今已导致数十人丧生。