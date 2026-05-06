南韩前第一夫人︱金建希涉操股案法官 留遗书伏尸法院内

备受触目的南韩一宗前总统尹锡悦夫人金建希二审案，近日再添疑云！据韩联社报道，当地时间5月6日凌晨，负责南韩前总统尹锡悦夫人金建希股价操纵案的二审主审法官申宗五（音译），被发现死于法院内。警方已介入调查，以确定其确切死因，经初步调查，现场「基本排除他杀嫌疑」。

韩警方透露，警方当地时间5日午夜时分接到报案，并于6日凌晨1时许在首尔高等法院办公楼附近的花坛发现该法官，随后将其送往医院。警方目前正在调查其确切死因。另据新华社报道，该法官「疑似堕亡」，因现场发现遗书。

相关新闻：南韩前第一夫人︱金建希操纵股价、收名牌手袋二审改判有罪

当地时间4月25日，南韩首尔高等检察厅宣布，决定对金建希涉嫌参与操纵德意志汽车公司股价一案重新启动调查。

金建希涉嫌在德意志汽车公司前会长2009年至2012年指示操盘手操纵股价的过程中为其提供资金支持。此前一审金建希被判有期徒刑1年8个月。

当地时间4月28日，在金建希首案二审中，法院认定金建希违反《资本市场法》和《特定犯罪加重处罚法》，以操纵股价和斡旋受贿罪等判处其有期徒刑4年，并处罚金5000万韩元（约26万元港币）。同时，法院还宣布没收其收受的一条高价项链，并追缴2000余万韩元（约10.7万元港币）。

金建希方面4月30日对二审判决表示不服并提起上诉。