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伊朗局势｜鲁比奥称对伊军事行动已经结束 霍尔木兹护航行动属「防御任务」

即时国际
更新时间：06:29 2026-05-06 HKT
发布时间：06:29 2026-05-06 HKT

美国国务卿鲁比奥（Marco Rubio）周二表示，美国已达成对伊朗军事行动「Epic Fury（史诗怒火）」的目标，并强调目前在霍尔木兹海峡（Strait of Hormuz）展开的新行动，属较小规模的防御性任务。

自由计划行动恢复海峡航运

鲁比奥周二在白宫记者会上表示：「『史诗怒火』行动已经结束，我们已达成该行动目标。我们不希望再出现进一步冲突，总统更希望透过协议解决问题。」美国与以色列于2月28日对伊朗发动空袭后，美国总统特朗普（Donald Trump）按《战争权力法》（War Powers Resolution）要求，在48小时内通知国会。根据法例，总统需于60日内结束军事行动或寻求国会批准延长。白宫上周宣布「史诗怒火」行动已终止，以回应相关法律期限。

鲁比奥称『史诗怒火』行动已经结束，已达成该行动目标。路透社
鲁比奥称『史诗怒火』行动已经结束，已达成该行动目标。路透社

鲁比奥指，代号「Project Freedom（自由计划）」的新行动，主要是协助恢复霍尔木兹海峡航运，与原有作战计划不同。他形容这是一项防御性行动，美军「除非遭到攻击，否则不会主动动武」。他又称，目前约有来自87个国家、共2.3万人仍被困于滞留海湾的船只上，并透露已有10名平民船员因霍尔木兹局势持续紧张而死亡，但未有交代详情。

数百艘船等待通过霍尔木兹

鲁比奥表示，美方正与多艘船只联络，协助其安全离开海峡。美国国防部长海格塞斯（Pete Hegseth）亦称，目前有数百艘船正等待通过霍尔木兹海峡。

不过，鲁比奥承认，美国尚未取得伊朗超过900磅（约408公斤）的高浓缩铀，而特朗普此前发动军事行动的其中一个主要目标，就是阻止伊朗发展核武。他强调，美国仍寻求外交解决方案，美方特使威特科夫（Steve Witkoff）及库什纳（Jared Kushner）正持续与伊方接触。

鲁比奥说：「总统已清楚表明，谈判不只是关于浓缩活动，还包括那些被深埋、伊朗仍有能力重新取得的核材料将如何处理。」

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