伊朗局势｜美国防部：停火以来伊朗开火超过10次　但未达重启作战门槛

美国国防部（战争部）5日在五角大厦召开记者会，美国参谋首长联席会议主席凯恩（Dan Caine）表示，自美伊停火协议生效以来，伊朗已对美军发动超过10次攻击。美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）也说，尽管双方4日在荷莫兹海峡发生交火，停火协议仍未结束。

据美媒报道，凯恩在会议上表示，自美伊停火协议生效以来，伊朗已对商船开火9次，并扣押2艘货船，同时对美军发动超过10次的攻击行动，但这些攻击「仍低于美国重启战斗行动的门槛」。

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防长称「停火未结束」

凯恩直言，重启战斗行动是一个超出他职权范围的政治决定，「我只能说，目前冲突的程度还很轻微，只是试探性的挑衅。感觉伊朗正在病急乱投医，想抓住最后机会」。

针对美国展开「自由计划」（Project Freedom）， 以美军资源协助霍尔木兹海峡水域滞留商船恢复通行，导致美、伊军队在荷莫兹海峡发生交火，美国国防部长赫格塞斯（Pete Hegseth）强调，双方的停火协议仍未结束，「自由计划是一个独立且不同的行动项目，我们已预期最初会有一些波折，事实也确实如此」。

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赫格塞斯强调，「自由计划」与「史诗怒火」是2个独立且不同的行动，「自由计划本质上是防御性的，范围明确且持续时间有限，唯一任务是保护无辜的商船免受伊朗的攻击」。