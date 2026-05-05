礼品卡诈骗｜3台湾人赴德州做大案 狂偷1.2万张礼品卡盗4470万

美国德州执法部门近日破获一宗大型礼品卡诈骗案，拘捕3名台湾人，分别是一对林姓兄妹及一名吴姓男子。专案小组在奥斯汀及休士顿据点，搜获近1.2万张窜改过的礼品卡，估计犯案所得高达570万美元（约4470万港元）。

高技术簒改礼品卡

根据当局公布，疑犯手法极其精密：他们先从零售店取下大量礼品卡，带回酒店或住后，刮开安全涂层、纪录启用码和序号，然后以高技术还原封装，看起来像新的一样。之后他们将做过手脚的礼品卡放回货架，一旦有不知情的消费者购买并启动，卡内资金就会被疑犯以电子方式盗走。

今年3月，有零售店员发现一名男性疑犯在礼品卡展示柜附近徘徊，随后检查货架，发现了15张被「做手脚」的礼品卡。调查人员迅速锁定一辆与疑犯有关的租赁车辆，透过协同监视和调查，追踪到疑犯在休士顿和奥斯汀之间的行踪。

经调查，疑犯利用台湾护照进入境美国，租车穿梭德州，5天内每天出入沃尔格林（Walgreens）、CVS、Dollar Tree等超过20家零售店。执法人员于3月30日，在德州布达市（Buda）一间零售店当场逮捕林厚杰（Houjie Lin，音译）与吴义勋（Yi-Hsun Wu，音译），并在车内搜出台湾护照及大量犯案工具。

4月1日，警方进一步搜索奥斯汀一间酒店，逮捕正在处理卡片的林夏（Hsai Lin，音译），检获3000多张礼品卡。随后并追踪至休士顿的一处相信为犯案主要据点的住宅，发现了多达277捆礼品卡，经点算合共查获近1.2万张礼品卡，估计不法所得与企图侵占的资金总额达570万美元。

目前3人被控「参与有组织犯罪活动」等多项一级重罪，依德州法律，这类加重罪名最低刑期高达15年。