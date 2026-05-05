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富士山冬季封山再传意外 中国男子滑落数百米幸仅受轻伤

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更新时间：14:09 2026-05-05 HKT
发布时间：14:09 2026-05-05 HKT

一名20多岁中国籍青年3日在富士山冬季封山期间擅自入山，下山时因不慎滑倒，要送院治疗，所幸只是轻伤。当地警方为此强烈呼吁，民众在封山期间应避免入山。

静冈第一电视台报道，据警方调查，这名23岁青年是一名上班族，于3日凌晨1点左右，从五合目开始登山。他在成功登顶后，于上午9时30分左右在九合目附近休息时，因不明原因失去平衡，滑落约数百米。

富士山再传登山意外。法新社
富士山再传登山意外。法新社
当地警方强烈呼吁民众在富士山封山期间应避免入山。维基百科
当地警方强烈呼吁民众在富士山封山期间应避免入山。维基百科

由友人通报消防救助

他仅受轻伤，随后仍靠自身力量下山至五合目，并透过友人通报由消防人员救助，随后被救护车送往医院治疗。

上月也曾发生包括波兰籍男子在内的2人滑落意外。对此，警方强烈呼吁民众在封山期间应避免入山。

今年1月中国青年独爬扭伤脚

今年1月18日，一名20岁的中国籍男子在凌晨独自攀登富士山，在八合目附近扭伤脚踝后拨打报案电话，静冈县警出动10人救援队，将男子救下山。这名中国男子表示「想攀登日本最高的山」，还说「是第一次爬冬天的富士山」。

富士山每年夏季开放登山，登山季仅约2个多月。疫情后独攀、单攻、在登山开放时间之外甚至在登山季之外擅自登山的行为层出不穷，富士山所在的山梨县和静冈县去年开始研议，要对违规登山衍生的救援行动收费。

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