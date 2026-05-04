大西洋邮轮爆汉他病毒感染 3死1危殆 世衞介入调查

据了解，邮轮上约有170名乘客及70名船员，当时航线仍在佛得角附近海域。

出现感染的邮轮是从阿根廷乌斯怀亚驶往佛得角的「洪迪厄斯号」。法新社

涉事邮轮「洪迪厄斯号」（Hondius）属于极地观光邮轮，由荷兰泛海探险公司（Oceanwide Expeditions）经营，行程包括从乌斯怀亚（Ushuaia）出发前往佛得角（Cape Verde），途经南乔治亚岛（South Georgia）和圣赫勒拿岛（Saint Helena）等地。

世界衞生组织周日（3日）晚证实，一艘在大西洋上航行的邮轮爆发汉他病毒感染，造成3人死亡，另外3人染病。迄今为止，已确诊一宗病例，其余5宗为疑似病例。这种病毒通常由囓齿类动物传染给人类，其中一名患者正在南非接受深切治疗，情况危殆。

南非衞生部发言人莫哈莱表示，首名出现症状的是一名70岁乘客，他在船上身亡，遗体目前安放南大西洋英国属地圣赫勒拿岛上。

他的69岁妻子也在船上发病，并于转送南非就医后，在约翰内斯堡一家医院不治。莫哈莱说，死者国籍暂时无法确认。

1英国人南非深切治疗

第3名患者为一名69岁英国人，同样被转送约翰内斯堡接受深切治疗。

消息人士指，死者包括一对荷兰籍夫妇，并表示第3名死者遗体仍在船上。

世衞表示，目前有关部门正在进行详细调查，包括进一步的实验室检测和流行病学调查。在为乘客和船员提供医疗护理和支持的同时，病毒测序工作也在进行中。

通常由囓齿类动物传染给人类

世衞指，汉他病毒感染通常与环境接触有关，即接触受感染啮齿动物的尿液或粪便。该病毒人际传播虽然罕见，但仍有可能在人与人之间传播，并可能导致严重的呼吸系统疾病，需要对患者进行密切监测、医疗支持和应急处置。

世衞正协调成员国和邮轮营运商，以便将2名出现症状的乘客进行医疗转运，并对船上其余乘客进行全面的公共卫生风险评估和防疫支持。

该组织表示，已按照《国际衞生条例》通知了各国联络点，并将发布疫情通报。