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美德紧张升级 | 五角大楼证实撤军 驻德国5000美军将撤离

即时国际
更新时间：08:49 2026-05-02 HKT
发布时间：08:49 2026-05-02 HKT

德国总理默茨日前指美国整个国家正被伊朗羞辱，引发美国总统特朗普强烈不满，扬言要从德国撤走驻军。美国国防部周五证实，防长赫格塞思已下令从德国撤走5000名驻军，而撤军行动预计将在未来6至12个月内完成。德国外长瓦德富尔表示，德方「已对此做好准备」。

德国目前有超过3.6万名美军，是美国在欧洲驻军最多的地方。目前，美军欧洲司令部和非洲司令部均设在德国斯图加特市。德国拉姆施泰因空军基地则是美国在中东、北非和南亚军事行动的主要后勤基地。

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赫格塞思已下令在未来一年内从德国撤出约5000名美军。路透社
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特朗普兑现威胁，五角大楼宣布将从德国撤走5000美军。美联社
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美在德国驻有逾3.6万美军。美联社
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德国士兵进行演习。美联社
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驻德美军逾3.6万人

美国国防部官员指，部分撤离欧洲的美军部队可能会先返回美国，随后再重新部署至海外。此举旨在配合五角大楼的战略重点，将资源和精力集中于美国本土及印太地区。

美国与德国龃龉已久，特朗普早在第一任期就不满时任总理默克尔，到第二任期也不满现任总理默茨。默茨早前讥讽美国大老远跑去巴基斯坦和伊朗谈判但空手而回，指美国整个国家正在被伊朗领导层羞辱。默茨还表示，美国在没有制定任何战略的情况下对伊朗发起军事行动，看不出伊朗战争短期内有任何退场方略，而美国「被伊朗玩弄于股掌之上」。特朗普对默茨的讥讽强烈不满，指默茨「根本不知道自己在说什么」，其后便威胁要从德国撤军。

特朗普默茨爆骂战

路透社分析指出，特朗普政府此举正好再次证明，特朗普会惩罚他认为不忠诚的盟友。特朗普曾斥责北约盟国不派海军协助开通被伊朗封锁的霍尔木兹海峡。

法国、意大利、西班牙、奥地利等国都拒绝美国军机飞越，永久中立国瑞士亦然。路透社上周报道美国国防部有一封内部电邮，当中概述了惩罚北约盟国的方案，包含暂停西班牙的北约成员资格、重新检视美国对英国在福克兰群岛主权争议上的支持立场。

威胁从意大利西班牙撤军

特朗普还表明，他可能会因为意大利和西班牙反对战争而撤回美军，并在椭圆办公室对记者说：「意大利对我们没有任何帮助，西班牙更是糟糕透顶，绝对糟糕。」

截至2025年12月31日，驻意大利有1万2662名现役美军，在西班牙则有3814人。

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