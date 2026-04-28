伊朗战争｜德总理默茨批美无退场良策 遭伊朗领导层「羞辱」

德国总理默茨（Friedrich Merz）周日（27日）就伊朗战争发表强烈言论，批评美国在战事中缺乏「退场方案」（Exit Strategy），并在伊斯兰堡无功而还，被伊朗领导层公然「羞辱」。路透社报道，默茨该番言论被视为欧洲盟友与华府之间就中东战事出现根深蒂固的分歧。

不满美以开战前未征询 战火重创德国经济

路透社报道，默茨在北莱茵-威斯特法伦州与学生交流时，毫不留情地评价当前的外交困局。他说：「伊朗人显然非常擅长谈判，或者更确切地说，他们非常擅长『不谈判』，让美国人前往伊斯兰堡，最后却无功而返。」

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德国总理默茨（Friedrich Merz）周日（27日）就伊朗战争发表强烈言论，批评美国在战事中缺乏「退场方案」（Exit Strategy）。路透社

默茨幽默地说，伊朗非常擅长『不谈判』，让美国人前往伊斯兰堡，最后却无功而返。路透社

默茨进一步指出，美国正遭受伊朗领导层、尤其是革命卫队（IRGC）的羞辱，他希望这场冲突能尽快结束。由于特朗普早前突然取消特使前往巴基斯坦的行程，令外界对和平进程的希望跌至冰点，而伊朗外长则转往俄罗斯访问。

对于美国总统特朗普多次炮轰北约（NATO）盟国未派海军协助打通霍尔木兹海峡，默茨重申，在美国与以色列于2月28日发动攻击前，德国及欧洲各国完全未被征询意见。他坦言曾向特朗普表达质疑：「如果早知道情况会持续五至六周并愈演愈烈，我会更强烈地表达反对。」

默茨将现况与昔日伊拉克及阿富汗战争作类比，批评美国缺乏清晰的收场计划。他证实霍尔木兹海峡部分区域已被布雷，导致能源供应大乱及市场动荡。他透露欧洲已提出派遣德国扫雷舰清理航道，但强调这场冲突正令德国损失大量公帑及削弱经济实力。