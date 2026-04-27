伊朗局势 | 传伊朗向美提新方案 先重开霍尔木兹海峡 再谈核问题

美国Axios新闻网站引述1名美方官员及2名知情人士披露，伊朗已向美国提出新方案，主张先重开霍尔木兹海峡、结束战争，核谈判留待后续再议。而美方已收到伊朗通过巴基斯坦转交的谈判新方案。

报道指出，美伊外交陷僵局，而伊朗领导层对于核武让步的幅度仍存在分歧。伊朗的新方案试图绕过这个问题，寻求更快达成协议。

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阿拉格齐（右）抵俄罗斯访问，将同普京举行会谈。法新社

阿𣒩拉齐（右）访问巴基斯坦，与巴国总理夏巴兹会晤。新华社

特朗普表示，如果伊朗希望通过谈判结束美伊战事，可以主动打电话联络美方。新华社

伊朗今次透过巴基斯坦居中提出的新方案，聚焦于优先解决霍尔木兹海峡危机与美方封锁问题。

倡延长停火或永久结束战争

方案中提到，美伊停火将延长更长时间，或双方同意永久结束战争；而核谈判则待霍尔木兹海峡重新开放，封锁解除后才会展开。

据悉白宫已收到这份新方案，但尚不清楚美国是否愿进一步评估。白宫发言人韦尔斯告诉Axios：「此为事涉敏感的外交议题，美国不透过媒体进行谈判。正如总统所说，美国握有筹码，只会达成以美国人民为优先、绝不允许伊朗拥有核武的协议。」

伊朗外长抵俄 将晤普京

伊朗外长阿拉格齐在巴基斯坦首都伊斯兰堡同巴方讨论了这一新方案，形容伊斯兰堡之行非常成功。阿拉格齐是在结束对巴基斯坦的访问、抵达俄罗斯圣彼得堡后作出这番表示的。他说：「我们在经历了40天的抵抗之后，必须坚决维护伊朗人民的权利并确保国家利益。」

阿拉格齐24日启程前往巴基斯坦，随后于26日在阿曼首都马斯喀特会晤阿曼苏丹海赛姆，原定出访下一站是俄罗斯。但阿拉格齐26日傍晚再次抵达伊斯兰堡，与巴方会晤，当天深夜离开，前往俄罗斯。

阿拉格齐在访问俄罗斯期间，将会见俄外长拉夫罗夫，并将同俄罗斯总统普京举行会谈，讨论战争进展和评估最新局势。

特朗普今开会商伊朗问题

Axios援引相关人士称，预计美国总统特朗普将于周一（27日）与其国家安全和外交政策团队就伊朗问题开会。其中一名官员表示，预计此次会议将讨论当前与伊朗谈判的僵局，以及伊朗战事下一阶段的潜在应对方案。

特朗普较早前表示，如果伊朗希望通过谈判结束两国之间的战事，可以主动联络美国。他说：「如果他们想谈，可以来找我们，或者给我们打电话。」