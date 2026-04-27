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美国官方语言 | 美将迎建国250周年 作家倡官方语言改称「美国语」

即时国际
更新时间：11:42 2026-04-27 HKT
发布时间：11:42 2026-04-27 HKT

美国今年7月将庆祝建国250周年，曾任内政部长伯格姆幕僚的作家洛克伍德（Rob Lockwood），建议总统特朗普将美国官方语言更名为「美国语」（American），不要再叫「英语」（English）或「美式英语」（American English），以摆脱与英国的语言连结。

洛克伍德投书《华盛顿邮报》，呼吁美国采用属于自己的语言，并于上周六上在清谈节目《霍士与朋友们》（Fox and Friends）讨论这篇文章。

有作家建议特朗普将美国官方语言更名为「美国语」。新华社
有作家建议特朗普将美国官方语言更名为「美国语」。新华社
美国今年7月将庆祝建国250周年。新华社
美国今年7月将庆祝建国250周年。新华社

摆脱与英国语言连结

洛克伍德说：「够了，别再叫英语，别再叫美式英语，我们就直接叫它『美国语』。」

他表示，特朗普有能力让美国摆脱英国标准英语，同时主张，虽然美国两个半世纪前已宣告从英国独立，语言却仍与过往牵连。

应正式承认美国语言版本

洛克伍德说，美国早已发展出属于自己的语言版本，应该正式予以承认。

特朗普在第2任期内并未回避改变国家语言，2025年3月，他签署行政命令，将英语指定为美国的官方语言，政府称此举旨在让国家团结。

在此之前，特朗普政府已进行其他更名行动，包括2025年1月将墨西哥湾（Gulf of Mexico）改称「美国湾」（Gulf of America）。

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