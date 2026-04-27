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白宫记者晚宴枪击 | 首名华裔白宫记协主席 姜伟嘉表现获特朗普点名赞赏︱有片

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更新时间：11:15 2026-04-27 HKT
发布时间：11:15 2026-04-27 HKT

美国总统特朗普首次出席的白宫记者协会晚宴，发生枪击事件，特朗普等美国内阁要员要紧急撤离。原本坐在特朗普旁，白宫记者协会首名华裔主席姜伟嘉（Weijia Jiang），也因事件成为焦点。

闻枪声率先躲枱底

枪击发生前，姜伟嘉作为主办单位的主人，一直坐在特朗普左手边，与特朗普一直谈笑风生，说至兴奋时手部动作多多。

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当枪声一响后，姜伟嘉即花容失色，率先躲到枱底。网上更有影片流出，显示姜伟嘉在特勤人员紧急撤离特朗普等要员时，惊惶生措的姜伟嘉一直弯腰，试图绕过特朗普，首先逃入后台安全区，但在特勤人员阻挡突入无果后，才急转弯从左方逃走。

枪击疑犯被制服，确定现场安全后，姜伟嘉首先上台，用咪高锋向宾客宣布，晚宴继续举行。后在当局安保考虑下才被叫停，改为择日再重办。

同日，特朗普在白宫举行记者会讲述枪击事件时，特别赞赏姜伟嘉「主席女士，我只想说你做得非常出色。这是一个多么美好的夜晚」，又点名让她首先提问。

质问特朗普防疫问题成名

姜伟嘉1983年生于福建厦门，两岁移民美国，2015年加入CBS，2018年起担任白宫记者，是首位白宫记者协会亚裔主席。

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姜伟嘉2020年，曾就新冠疫情与首次任总统的特朗普针锋相对而声名大噪。当时姜伟嘉连环问特朗普有关防疫的问题，「为什么测试领先这么重要？为什么对你来说这是个全球竞争」。

特朗普当时只著姜伟嘉「当你问中国这个问题时，你会得到不寻常的答案」。姜即反问「为什么你要特别对我这么说？要我去问中国？」

特朗普当时即表示「我不是特别对你，我是说给任何问这种肮脏（Nasty）问题的人听的」，姜仍寸步不让的反驳，「这不是肮脏的问题」。

 

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