白宫记者晚宴枪击 | 总统保安部署引发检讨 或需扩大警戒范围

白宫记协晚宴枪击事件引发对于美国总统特朗普出席活动的保安检讨，执法官员正重新审视嫌犯如何能接近这场总统、内阁成员及国会议员皆有参加的重大宴会，并可能因这次事件进一步扩大警戒范围。

前执法人员指出，今次事件最明显的教训是，在大型公开活动中，保安人员可能需要扩大总统保护范围，即使这可能造成民众不便。

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特朗普（中）被护送离场。路透社

枪声响起后，一众宾客纷纷躲在桌下。路透社

枪手艾伦当地被捕。路透社

部分官员指出，特朗普造势活动的安全范围，通常远大于上周六晚宴所设置的。

有人试图持去年门票入场

在白宫记协晚宴中，宾客需通过金属探测器才能进入宴会厅，但只需持票即可进入。根据1名直接参与活动规划的人士说法，甚至有人试图持去年门票入场。

官员表示，据称携带多种武器并冲过安检的枪手，似乎是在活动数日前入住该酒店，从而绕过基本的金属探测器检查程序。

国务卿及防长约150秒后始撤离

曾在特勤局反突击小组（CAT）服务6年的盖奇（Bill Gage）表示，事后检讨可能会聚焦于将金属探测器设置点向外移动，扩大外围警戒区。

现任专业保安公司主管的盖奇指出，特勤局必须找到在大型酒店内的保安方式，这恐会对住宿旅客与酒店造成不便。

盖奇也表示，特勤局需要在协调其他政府官员撤离方面做得更好。根据路透社分析，最后一声枪响后仅30多秒，特朗普即被带离主席台，但卫生部长小罗拔甘迺迪至少花100秒才离开现场，国务卿鲁比奥与国防部长赫格塞思更约在150秒后始撤离。

枪手：场内无监视器

对活动安全措施提出批评的人，甚至包括枪手艾伦。艾伦事发前向家发送的电邮宣言，就质疑现场安检松散。

枪手写道：「我原以为每个转角都有监视器、房间被监听、每隔10呎就有武装人员、到处都是金属探测器，但实际上什么都没有。」

包括代理司法部长布兰奇在内的保守派意见领袖与官员，迅速在社交平台X表示，此事件显示特朗普为何应推动在白宫园区内兴建大型宴会厅。