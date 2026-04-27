白宫记者晚宴枪击 | 特朗普赞妻冷静 重申白宫东翼改建计划

美国总统特朗普出席白宫记协晚宴期间，现场传出枪声，枪手事后被捕。特朗普事后接受传媒专访时天表示，事发时，第一夫人梅拉妮娅「表现非常出色」，当下已立刻反应过来，知道发生什么事。

特朗普接受哥伦比亚广播公司（CBS）节目《60分钟》主持人奥唐纳（Norah O'Donnell）访问时，提到他2024年分别在宾州巴特勒和佛州西棕榈滩遭遇暗杀未遂时，梅拉尼娅都不在现场。

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梅拉尼娅（左二）随同特朗普出色白宫记协晚宴。路透社

梅拉尼娅（左）坐于特朗普身旁。路透社

梅拉尼娅获特朗普大赞表现出色。法新社

指妻表现出色 即时反应过来

特朗普受访时表示：「我过去经历过几次这种事，她则没有，至少没遇过像这次这么严重。」

他说，梅拉尼娅「非常坚强聪明。她当下立刻反应过来，知道发生什么事」，也始终保持警觉。

另一方面，特朗普表示，这场发生在晚宴期间的枪击事件，凸显他有必要拆除白宫东翼（East Wing），并以一座巨型的宴会厅取而代之。

凸显有必要建白宫巨型宴会厅

特朗普周日（26日）在其社交平台Truth Social发文说：「昨晚发生的事情，正是我们伟大的军方、特勤局、执法单位，以及出于各种不同理由，过去150年来每一位总统，一直要求在白宫占地内兴建一座大型、安全、且设有防护的宴会厅的原因。」

特朗普这项斥资4亿美元的白宫东翼改建计划包括一座地下碉堡。然而，上月底，联邦法官下令地面工程必须立即停工，直到国会批准。随后于4月中旬，联邦上诉法院裁定，地面施工可以持续到6月。