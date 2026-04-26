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白宫记者晚宴枪击︱英王访美行程如期进行 英美紧急磋商安保

即时国际
更新时间：22:35 2026-04-26 HKT
发布时间：22:34 2026-04-26 HKT

美国总统特朗普出席的白宫记者晚宴外发生枪击案，震惊国际。事件亦为即将展开访美行程的英王查理斯三世（King Charles III）蒙上阴影。英国政府周日（26日）表示，正与美国安全部门「非常紧密」地合作，重新评估并加强英王访美期间的保安措施。白金汉宫其后确认，访问将如期进行。

据《路透社》报道，当地时间周六晚，总统特朗普与第一夫人梅拉尼娅在华盛顿出席白宫记者协会年度晚宴期间，会场外突然传出枪声。一名男子向在场的特勤局人员开火，导致一名特工中枪。事发后，特朗普夫妇随即由特勤人员紧急护送离开现场，枪手当场被捕。

白金汉宫表示，经与美方官员密切讨论后，查理斯三世与王后卡米拉（ Queen Camilla）将按原定计划于周一（27日）展开为期四日的国事访问。发言人指出，双方政府在事发后迅速沟通，确保整体安全安排符合最新风险评估。

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查理斯三世对特朗普夫妇及现场人士均无恙表示欣慰，并已私下向对方表达慰问。宫方消息人士称，访问或会有少量行程细节调整，但整体安排维持不变。

英国首相施纪贤（Keir Starmer）的首席秘书琼斯（Darren Jones）在接受《天空新闻网》访问时强调，英国政府与白金汉宫对查理斯三世的安全「非常严正」看待。

琼斯透露，英美双方已就事件展开广泛讨论，相关的协调工作将会持续数日，以确保根据最新的风险评估，采取适当的安保措施。他表示：「关于陛下将访问美国一事，英国安全单位显然会在行前持续与对方紧密合作。」

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根据原定计划，查理斯三世与王后卡米拉（Queen Camilla）将于明日起对美国进行为期四日的国事访问，这亦是自2007年以来，英国君主首次对美国进行国事访问。

行程重点包括在白宫与总统特朗普进行私人会晤、向美国国会参众两院发表演说，以及参观纽约「911国家纪念博物馆」等。

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