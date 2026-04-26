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白宫记者晚宴传枪声 特朗普：枪手已被捕︱有片

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更新时间：08:54 2026-04-26 HKT
发布时间：08:54 2026-04-26 HKT

美国当地时间4月25日，美国华盛顿希尔顿酒店内正在举行白宫记者协会晚宴，美国总统特朗普夫妇亦有出席。宴会期间，突然传出枪声，特朗普被紧急撤离现场。枪手一度传出已被美国安全部门当场击毙。特朗普之后在社交媒体表示，晚宴发生「安全事件」，枪手已被捕。

路透社报道指，晚宴期间有枪手开火，特勤人员迅即紧急撤离特朗普，所有宾客亦逃离现场。

「The independent」、「UPI」等报道指，枪声响起后，特朗普被保护离场，出席的宾客则躲入枱底。消息指，枪手被当场射杀。

特朗普被安全撤离后，于社交媒体上表示，白宫记者协会晚宴的「安全事件」，一名枪手已被拘捕。

目前，美国官方未有说明事件涉及的枪手人数、动机等详情。

 

 

 

 

 
 

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