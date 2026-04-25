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伊朗局势 | 美军扫雷舰赶赴霍尔木兹 水兵在布吉岛突遭猴子抓伤 紧急离队治疗

即时国际
更新时间：08:35 2026-04-25 HKT
发布时间：08:35 2026-04-25 HKT

美国海军近日传出一宗罕见意外，一艘正赶往霍尔木兹海峡执行扫雷任务的军舰，舰上一名水兵在途经泰国布吉岛上岸时，竟遭到当地的猴子抓伤。军方不敢大意，紧急将该名士兵送返日本母港治疗。虽然任务未受延误，但官员坦言，这种意外绝对是意想不到的「未知变数」。

意外插曲 完全没料到

根据美国新闻网站Axios报道，这名隶属于美国海军扫雷舰「酋长号」（USS Chief）的水兵，原本正随舰前往霍尔木兹海峡。官方报告指出，该军舰与「开拓者号」（USS Pioneer）在4月中旬从东南亚出发，目的是搜寻并清除伊朗在海峡周边布设的水雷。

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涉事的美国海军扫雷舰「酋长号」。X@pizzintwatch
涉事的美国海军扫雷舰「酋长号」。X@pizzintwatch
布普吉岛以拥有大量长尾猕猴闻名。路透社
布普吉岛以拥有大量长尾猕猴闻名。路透社
涉事扫雷舰事发时正前往霍尔木兹海峡。美联社
涉事扫雷舰事发时正前往霍尔木兹海峡。美联社

布吉岛猴群攻击性强

然而，在军舰停靠泰国布吉岛补充燃油期间，一名电子技术员在岸上遭到猴子攻击并被抓伤。一名军方官员无奈表示：「怪事就是会发生，这绝对是那种完全没料到的意外。」

暂时不清楚攻击水兵的是哪种猴子，但布吉岛以拥有大量长尾猕猴闻名，且该物种具有相当强的攻击性。为了确保水兵获得完善的医疗照护，军方已迅速将他送往位于日本佐世保的前线基地治疗。

紧急送返日本母港治疗

美国第7舰队发言人证实，该名水兵已接受初步治疗并送回日本接受进一步护理，此事对「酋长号」的行动或进度没有任何延误。

一名知情人士也打趣说，通常会担心士兵上岸染上某些疾病，但绝对没想到会是被猴子抓伤。

专家示警：猕猴恐带致命病毒

事实上，这类意外不可轻忽。美国疾病管制与预防中心（CDC）曾警告，猕猴可能携带B型疱疹病毒，一旦被抓伤或咬伤，若未立即就医处理，后果可能非常严重。

对于这群在航速缓慢、生活环境枯燥且危险的扫雷舰上服役的士兵来说，这宗「猴子攻击事件」也成了海军圈子里疯传的热门话题。
 

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