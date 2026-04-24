伊朗局势｜伊朗与巴基斯坦就停战交换意见 特朗普：威特科夫及库什纳取消前往巴基斯坦｜持续更新

中东局势剧烈升温。以色列与美国2月28日联手攻击伊朗多地，以方称发动是「预防式打击」，并宣布以色列全国进入紧急状态，全境响起警报，而美国总统特朗普亦对伊朗展开名为「史诗怒火」（Epic Fury）的大规模作战行动，伊朗最高领袖哈梅内伊（Ali Khamenei）及多名伊朗高层官员在袭击中身亡。及后伊朗报复并空袭美以在海湾多国的据点。

伊朗局势较早前事态发展，详见本报早前报道。（相关报道：伊朗局势｜特朗普下令击沉霍尔木兹海峡布雷船只 伊朗称首笔通行费已汇入央行）

行动代号「史诗怒火」

4月25日最新消息

23：51

美国总统特朗普表示，已取消总统特使威特科夫和女婿库什纳前往巴基斯坦与伊朗谈判的行程。

21：45

伊朗向巴方 阐述停火立场

伊朗外交部长与巴基斯坦官员就结束战争交换了「意见和考量」。巴方消息人士透露，与第一轮谈判相比，伊朗这次的立场更加强硬，强调任何结束战争的方案都必须按照伊朗的条件执行，而不是按照美国总统特朗普提出的条件执行。

伊朗外交部当在社交媒体发文说，双方在会谈中讨论了有关美以伊停火和结束战事的最新进展，以及加强西亚地区和平与稳定的合作。

伊朗官员未计划见美方代表

美国谈判代表预定今天前往巴基斯坦，但德黑兰当局表示，伊朗官员并未计划与美方代表会面，

10：39

美国与伊朗停火局势未明，美国有线电视新闻网（CNN）报道，美军官员正在制定新的作战计划，以便在停火协议破局情况下，以关键能源航道霍尔木兹海峡为核心，展开军事行动，向航道的伊朗军事力量发动攻击。

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09：06

伊朗拟对友好国家免除霍尔木兹海峡的通行费，其中俄罗斯被列为优先对象，获免除费用。早前有报道指，伊朗曾提及的友好国家除俄罗斯外，还包括中国、印度、巴基斯坦以及伊拉克

相关新闻 : 伊朗局势 | 伊朗推友好国家免费通行霍尔木兹 俄罗斯获优先豁免

08：35

美国海军近日传出一宗罕见意外，一艘正赶往霍尔木兹海峡执行扫雷任务的军舰，舰上一名水兵在途经泰国布吉岛上岸时，竟遭到当地的猴子抓伤。军方不敢大意，紧急将该名士兵送返日本母港治疗。虽然任务未受延误，但官员坦言，这种意外绝对是意想不到的「未知变数」。

相关新闻 : 伊朗局势 | 美军扫雷舰赶赴霍尔木兹 水兵在布吉岛突遭猴子抓伤 紧急离队治疗

特朗普：伊朗正准备提交一份旨在满足美方要求的提议

03： 55

美国总统特朗普周五接受路透社电话访问时表示，伊朗正准备提交一份旨在满足美方要求的提议，「他们正提出一个方案，我们拭目以待」。

相关新闻：伊朗局势｜阿拉格齐抵伊斯兰堡 特朗普：伊朗拟提方案回应美方诉求

伊朗外长阿拉格齐率领的代表团周五抵达巴基斯坦首都伊斯兰堡。美联社

阿拉格齐抵伊斯兰堡

02： 20

伊朗外长阿拉格齐率领的代表团，据报已抵达巴基斯坦首都伊斯兰堡。巴基斯坦外交部表示，阿拉格齐将会与巴方高级领导层开会，讨论最新地区发展形势。

伊朗国家电视台表示，阿拉格齐暂无与美方会面的安排，但巴基斯坦可代为转达德黑兰对结束战事的诉求。

白宫：威特科夫和库什纳周六赴巴基斯坦

01： 25

美国白宫发言人莱维特证实，总统特朗普的特使威特科夫和女婿库什纳将于星期六早上前往巴基斯坦，参加与伊朗外长阿拉格齐的谈判。

美媒稍早前引述美国官员报道，由于伊朗议长卡利巴夫今次不出席，副总统万斯这次亦不准备参与。

00： 01

美媒报道，特朗普派遣中东特使威特科夫和女婿库什纳前往巴基斯坦，参加与伊朗的会谈。

4月24日最新消息

21： 45

据中东媒体Al Asharq消息，美国代表团将在36小时内抵达伊斯兰堡，为第二轮会谈做准备。

20：45

伊外长阿拉格齐访问巴基斯坦

伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，伊朗外交部长阿拉格齐将赴巴基斯坦首都伊斯兰堡、阿曼首都马斯喀特和俄罗斯首都莫斯科进行访问。

新华社早前消息称，伊朗代表团抵达巴基斯坦，在与巴方进行讨论后，美国与伊朗预计将举行第二轮谈判。

15：15

以色列欲重启伊朗战争

以色列总理内塔尼亚胡周三表示，以色列已做好重启伊朗战争的准备。内塔尼亚胡在一段影片声明中表示：「我们希望看到伊朗移除其浓缩铀，我们希望看到伊朗境内的浓缩铀能力被彻底消除。当然，我们也希望看到霍尔木兹海峡重新开放。」

他还表示：「现在断言事态将如何发展，甚至最终结果如何，都为时过早。鉴于战争可能再次爆发，我们已做好应对任何情况的准备。」

内塔尼亚胡称美国正及时向以色列通报其与伊朗接触的情况，并坚称两国目标一致。然而，美国总统特朗普的政府暗示，与德黑兰举行第二轮会谈的可能性更大。

05：56

美国总统特朗普周四在白宫见记者时被问到，为了与伊朗达成长期和平协议愿意等多久，他说，现在就可以与伊朗达成协议，希望协议永久有效，令伊朗永远没有机会拥有核武，开玩笑叫记者不要催他。被问到会否动用核武，他说：「不会。」

同日特朗普在社交平台发文强调，自己没有压力亦不着急于与伊朗达成协议。

05：38

特朗普宣布黎以停火时间延长三周

美国总统特朗普在社交媒体发文表示，当地周四，美方在白宫同以色列和黎巴嫩的高级代表会晤，会议进行得「非常顺利」，以色列与黎巴嫩之间的停火将延长三周。

特朗普又说，估计未来三周内，黎巴嫩总统奥恩和以色列总理内塔尼亚胡会到访白宫，并举行会面。

传伊朗议会议长卡利巴夫突辞谈判团队职务

01：42

以色列N12新闻报道，伊朗议会议长卡利巴夫已辞去谈判团队职务，原因暂未明。

伊朗外交部：降低高浓缩铀浓度是可行选项

00：45

半岛电视台报道，伊朗外交部发言人表示，移交高浓缩铀不是一个选项，但降低其浓度是一个可行的选择。

美国防部否认霍峡扫雷须半年

00：20

早前多份美国媒体报道，指美军需要六个月时间才能完全清除霍尔木兹海峡内的水雷，五角大楼发言人肖恩·帕内尔在接英国广播公司（BBC）采访时，抨击有关报道歪曲事实。他说：「一项评估并不意味着该评估就是合理的，霍尔木兹海峡关闭六个月是不可能的，部长也完全不能接受。」他又说：「媒体从机密的闭门简报会中挑选泄露出来的信息，而其中大部分内容都是虚假的，这种做法是不诚实的新闻报道。」

过去两天有共4艘伊朗油轮突破美军封锁

00：05

伊朗塔斯尼姆通讯社23日报道，根据一家油轮监测网站数据显示，在过去两天内，有4艘伊朗油轮突破美军封锁进入伊朗海域。