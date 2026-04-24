日机械人击败乒球高手 AI竞技里程碑 手臂8关节 球场设12摄影机追踪球体位置和旋转

日本电子巨头Sony旗下的Sony AI开发出一款由人工智能（AI）驱动、手臂有八关节的机械人Ace，让其与精英级球手对战，击散了其中3名业余高手，被誉为AI用于竞技运动的里程碑。Ace系统在球场四周设12部摄影机追踪球体的位置和旋转，机械臂能回击超过75%的高旋转球。多名好手赛后都盛赞Ace的球技。

多年来，AI在棋类游戏中表现出色，但在讲求即时反应的真实物理环境中，人类长期仍占优。乒乓球运动以其高速度和球体复杂的旋转而著称，一直被认为是一项极具挑战性的运动。这台名为Ace的AI机械人由Sony AI的研究人员制造，他们认为Ace的成就，可媲美IBM「深蓝」电脑1997年击败国际象棋大师卡斯帕罗夫，以及Google旗下AI公司DeepMind的AlphaGo系统，在2016年击败南韩围棋名将李世石的里程碑式成就。

Sony AI首席科学家斯通表示：「这项突破的意义远不止于乒乓球。一旦AI能够在这些条件下达到专家级的水平，它将开启一扇通往全新现实应用领域的大门，而此等应用之前是遥不可及的。」他又说：「这代表了AI研究的一个里程碑时刻。」

Sony开发的AI机械人Ace与一名精英球手对战。美联社

Ace系统在球场里四周设有多部摄影机，以追踪球体的位置和旋转。Sony AI

Sony AI

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与5精英级业余选手较量

在乒乓球运动的最高水准比赛中，球速可超过时速72公里，两次击球之间的间隔可以不到半秒。为了跟上球速，Ace依靠9个高速摄影机追踪乒乓球的位置，还有另外3套特殊的「事件驱动型」摄影机系统追踪球面的标记，判读旋转的速度和方向。它们并非拍摄普通照片，而是记录光线发生的微小变化，即使在极高速下也能跟上球的踪迹。有关资讯会发送到一台电脑（那电脑透过数千小时的虚拟乒乓球练习来学习这项运动），然后，八关节机械手臂执行击球动作（该机械手臂的设计使其能够以人类球员的速度和范围移动）。整个过程可在不到一秒的时间内完成。

Sony在东京总部建造了一个奥运标准的乒乓球场。在按照官方规则与五名精英级业余选手（定义为接受过超过10年高强度训练的人）进行的比赛中，Ace击败了其中三人。它能够回击超过75%的高旋转球，并且能够适应一些偶然情况，例如球体擦网。Ace还与两名职业球手安藤南与曾根翔比赛。Ace最终输给这两位选手，但在7场比赛中赢下了1场。

能适应擦网回击高旋球

美联社提到，北京日前举行的人形机械人半程马拉松赛中夺冠机械人跑速甚至超过人类半马世界纪录；然而，要机械人在瞬间反应能力上与职业运动员公平竞争，难度更高。Ace的出色表现主要归功于其能够产生不同类型的旋转及回球的稳定性，而非使用比人类更快的击球速度。在一次比赛中，它甚至打出了一个人类专家认为不可能做到的旋转球。曾出战1992年奥运的乒乓健将仲村锦治郎在观看Ace提前拦截来球并施加下旋后说道：「其他人根本做不到。我以前认为这是不可能的。但既然它能做到，那就意味着人类也有可能做到。」

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