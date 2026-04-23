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印尼部长否认排华强奸事件 法院驳回民间诉讼

即时国际
更新时间：09:01 2026-04-23 HKT
发布时间：09:01 2026-04-23 HKT

印尼文化部长法德利去年公开否认1998年印尼排华暴乱中发生针对华裔女性的大规模强奸事件，引起一个公民联盟和国际特赦组织不满，对法德提出诉讼，指他「歪曲历史事实，抹杀了受害者的苦难」。但法院周二驳回诉讼，「不予受理」。

印尼1998年爆发的排华暴乱由当时经济危机及民众对贪腐的不满引发，有示威者转而将怒火转向华侨，当地华人常被贴上富裕商贾或金融掌控者等标签。数以百计华人拥有的房屋和商店遭洗劫、焚毁。据称由军中恶势力率领的施暴团伙更在雅加达街头横行。一份事实调查报告纪录指，当时至少发生52宗强奸案。这场暴乱被视为导致独裁者苏哈托下台的导火线之一。然而，法德利去年接受当地媒体访问时说：「真的发生了大规模强奸吗？谁说的？没有证据。」

指抹杀受害者的苦难

国际特赦组织及印尼前总检察长马祖基等组成的公民社会联盟，对法德利提起诉讼，指控他「歪曲历史事实，抹杀受害者的苦难」。但经过7个多月的审理，雅加达州行政法院作出有利于部长的裁决，宣布对原告的诉讼请求「不予受理」，原告并被勒令支付讼费23.3万印尼盾(105港元)，但法院没有说明裁决理由。

国际特赦组织表示失望：「1998年5月强奸案的幸存者仍在为正义而战，然而国家却允许这种严重侵犯人权的行为继续存在，且毋须承担任何责任。」

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