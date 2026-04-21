北卡罗莱纳州公园爆大规模枪击案 两死多伤全城震惊

美国北卡罗莱纳州温斯顿-塞勒姆（Winston-Salem）周一早上发生大规模枪击事件。当地一个公共公园内疑因私人纠纷引发血案，现场枪声大作，造成至少两人死亡，多人受伤送院。由于事发地点邻近中学，且属深受市民欢迎的康乐场所，事件震惊当地社区。

死亡人数或进一步增加

事发于周一早上约九时五十二分，地点位于罗宾汉路的莱因巴克公园（Leinbach Park）。据当地警方初步调查，案发前公园内有数人发生争执，双方随后爆发肢体冲突，期间有人突然掏出枪械乱枪扫射，多名在场人士走避不及中弹倒地。

事发于周一早上约九时五十二分，地点位于罗宾汉路的莱因巴克公园（Leinbach Park）。X@AztecaNoticias现场影片截图

据当地警方初步调查，案发前公园内有数人发生争执，双方随后爆发肢体冲突，期间有人突然掏出枪械乱枪扫射，多名在场人士走避不及中弹倒地。X@AztecaNoticias现场影片截图

公园一向治安良好 为家庭客及学生聚会热门地

警员接报赶抵现场时，发现多人受伤倒卧血泊。其中两名受害人现场证实死亡，或在送院后不治。目前官方尚未公布确切的伤者人数，仅透露多名伤者已被紧急送往附近医疗中心抢救。北卡州调查局（SBI）已接手案件，与地方警方联手调查枪手人数及开枪原因。

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案发地点邻近杰斐逊中学（Jefferson Middle School），军装警员及刑事技术人员事后封锁整个公园进行搜证，气氛紧张。由于该公园平日常有家庭及学生前往运动及聚会，一向被视为治安良好的社区设施，居民对光天化日下发生惨剧感到难以置信。

截至周一下午，当局尚未拘捕任何疑犯，亦未公布死伤者及嫌疑人姓名。警方表示，目前仍不确定枪击是针对性袭击还是随机发生，呼吁案发时在场的目击者，或拥有现场片段的人士尽快与警方联络提供线索。