伊朗局势 | 特朗普：伊朗同意交出浓缩铀 或亲赴巴基斯坦敲定协议

美国总统特朗普周四（16日）表示，伊朗已同意交出去年美军空袭伊朗关键核设施后被埋在地下的「核尘埃」（nuclear dust），即浓缩铀，又表明不排除亲赴巴基斯坦敲定协议。特朗普没有提供任何关于移交浓缩铀的细节，伊朗也没有公开表示会交出库存。

「核尘埃」是特朗普用来形容浓缩铀的说法。国际原子能总署（IAEA）表示，这些物质在美军去年6月空袭伊朗3处关键核设施后，被埋在地下深处。这些浓缩铀库存仍掌握在伊朗手中，美国将其视为安全威胁，因为这些材料可能被用来制造核武。

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特朗普没有提供任何关于移交浓缩铀的细节。路透社

特朗普对记者说，美国与伊朗可能于本周末展开谈判。美联社

特朗普表明，表明不排除亲赴巴基斯坦敲定协议。美联社

指伊朗允交出深理地下「核尘埃」

特朗普周四步行前往白宫南草坪的「海军陆战队一号」（Marine One）时对记者说：「伊朗没有核武，而且他们已非常强烈地同意这点。他们也同意把那些因我们以B-2轰炸机攻击而深埋地下的核尘埃交还给我们。所以我们和伊朗已有很多共识，我认为会发生一些非常正面、非常重要的事。」

他又表示，美国与伊朗可能于本周末展开谈判，并称双方「非常接近达成协议」，若协议在巴基斯坦首都伊斯兰堡签署，他可能会亲自前往。

称双方「非常接近达成协议」

但目前伊朗方面并未立即表明，是否已在与美方及巴基斯坦居中协调者的会谈中作出这项让步。相较于伊朗长期宣称并不寻求核武，如今若真的交出现有的浓缩铀库存，将是更具实质性的让步；但若德黑兰仍保有继续浓缩铀的能力，这项让步的意义仍有限。

特朗普坚持，任何与伊朗达成的协议都必须永久阻止伊朗获得核武。据报华盛顿方面寻求伊朗暂停铀浓缩计划20年，而德黑兰方面则提议暂停5年，但遭到美方拒绝。

曾要求美军拟定突袭计划

在停火前，特朗普曾要求美军拟定一项高度危险且复杂的突袭计划，在未获伊朗同意的情况下飞入伊朗境内，取回这些放射性物质。但若要执行夺取「核尘埃」的军事突袭计划，将需要数百甚至数千名美军深入伊朗境内，展开为期数周的回收任务，而且可能在敌火下进行。

伊朗先前曾拒绝美方要求其交出浓缩铀库存的提议，但在2月28日战争爆发前的谈判中，曾暗示可将浓缩铀「稀释」至较低浓度。伊朗外交部周三（15日）也重申，德黑兰拥有浓缩铀的权利「不容置疑」，但浓缩程度则「可谈判」。

