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伊朗局势｜穆杰塔巴：霍峡管理进入新阶段 据报「传纸仔」首肯促成停火

即时国际
更新时间：07:02 2026-04-10 HKT
发布时间：07:02 2026-04-10 HKT

伊朗新任最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）周四（9日）发表声明，强调不寻求战争但会追讨战争赔偿，并宣布霍尔木兹海峡管理进入「新阶段」。与此同时，美媒报道，在美国总统特朗普发出最后通牒的危急关头，穆杰塔巴透过极其隐秘的「传纸条」方式拍板促成停火，让这场一触即发的「文明毁灭」战事暂时煞车。而从上述内容显示，穆杰塔巴似乎并非如早前报道般「伤重得无法参与决策」。

传避暗杀秘密指挥　穆杰塔巴「纸条」定乾坤

据美媒《Axios》报道，在周二（8日）特朗普设定的谈判限期届满前夕，德黑兰幕后外交进入白热化。由于忧虑以色列的暗杀威胁，穆杰塔巴并未露面，而是躲在密处透过「传纸条」的传统方式，秘密向谈判代表下达指示。

伊朗新任最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）周四（9日）发表声明，强调不寻求战争但会追讨战争赔偿，并宣布霍尔木兹海峡管理进入「新阶段」。路透社
伊朗新任最高领袖穆杰塔巴（Mojtaba Khamenei）周四（9日）发表声明，强调不寻求战争但会追讨战争赔偿，并宣布霍尔木兹海峡管理进入「新阶段」。路透社
据俄罗斯塔斯社报道，德黑兰计划每日仅容许不多于15艘船只通过海峡，形同实施变相配额制。路透社
据俄罗斯塔斯社报道，德黑兰计划每日仅容许不多于15艘船只通过海峡，形同实施变相配额制。路透社

据悉，巴基斯坦在美、伊双方之间扮演关键传声筒，中、埃、土等国亦在旁协助斡旋。穆杰塔巴最终在纸条上点头首肯，被视为达成两周停火协议的「决定性突破」。随后特朗普致电以色列及巴基斯坦高层敲定细节，并在社交网站发文接受停火。据悉，当时美军在特朗普发帖后仅15分钟，便正式接获停止军事行动的命令。

据报革命衞队在霍峡布水雷  每日限行15船　

虽然战火暂缓，但伊朗对能源命脉的掌控却明显收紧。穆杰塔巴在父领袖哈梅内伊遇袭身亡40天纪念日的声明中明确指出，伊朗将把霍尔木兹海峡的管理推进至「新阶段」。据俄罗斯塔斯社报道，德黑兰计划每日仅容许不多于15艘船只通过海峡，形同实施变相配额制。

此外，伊朗官方通讯社亦发布航道图，暗示革命卫队已在关键水域布置水雷。穆杰塔巴向波斯湾南岸邻国喊话，称伊朗愿意释放善意，但前提是这些国家必须远离「傲慢的霸权者」（意指美国），站在「正确的一边」。

美伊双方代表团率赴巴谈判　

随著为期两周的停火协议生效，后续和平谈判预计于本周六（11日）在巴基斯坦首都伊斯兰堡揭幕。美国副总统万斯（JD Vance）将亲自率团出席，与伊方代表就战争损害赔偿、霍峡通行权及浓缩铀去向等棘手问题展开交锋。

尽管暂时停火，但穆杰塔巴在声明中强调会将「抵抗阵线」视为统一整体考虑，意味著黎巴嫩真主党及胡塞武装的动向仍与大局捆绑。分析指出，由于美、伊双方对最终和平协议的愿景存在巨大鸿沟，这两周的停火期若未能取得实质进展，波斯湾战火有机会在窗口期结束后重燃。

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