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中东战火冲击油价 AirAsia机票最高涨价40% 航班已削10%

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更新时间：12:13 2026-04-07 HKT
发布时间：12:13 2026-04-07 HKT

受中东局势动荡影响，国际油价随之飙升，东南亚最大廉价航空亚洲航空（AirAsia）宣布，为因应燃油成本高涨，机票价格最高将上调40%，并已削减约10%的航班总数。

亚航创办人费南德斯（Tony Fernandes）表示，部分市场的航空燃油价格已冲上每桶300美元，航空公司被迫调高票价并缩减运力以弥补缺口。他直言机票涨价「无可避免」，亚航将针对无法负荷燃油成本的航线减少运力。

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AirAsia燃油附加费上调20%。法新社
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燃油附加费上调20%

亚航商务长吴慧伦（Amanda Woo）进一步说明，机票价格已采递增方式上调31%至40%，燃油附加费则上调20%。

为了减轻旅客负担，公司同时采取降低行李托运费用等措施作为补偿。目前亚航已暂停部分航线，整体航班量删减约一成。

尽管成本压力沈重，亚航强调因市场需求旺盛，海外扩张计划仍将持续，原定6月开启的巴林航线及东南亚以外的飞行路径将按原计划进行，巴林也将成为亚航在中东的首个枢纽。

亚航高层指出，虽然目前前景尚称「可以应付」，但公司利润最终仍取决于这场中东危机的持续时间。
 

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