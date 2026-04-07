特朗普扫毒｜关键线人遭ICE遣返 涉运冰毒疑犯脱罪获释

对48岁的埃尔南德斯（Javier Hernandez）而言，与联邦检察官合作曾是唯一的生路。2015年他在一场针对跨境走私的行动中被捕，面临终身监禁。为了不与家人分离，他同意出庭指证与贩毒集团（Cartels）有关的同伙，却没想到最终击垮他的不是黑帮的死亡威胁，而是美国移民及海关执法局（ICE）。

据《洛杉矶时报》报道，2025年2月，就在埃尔南德斯准备出庭前半年，他在圣贝纳迪诺（San Bernardino）被ICE探员带走，同年3月迅速被遣返至墨西哥蒂华纳（Tijuana）。联邦法院法官斯奈德（Christina Snyder）在聆讯上指出，ICE在遣返这名关键证人前，完全没有咨询洛杉矶的联邦检察官。

由于失去埃尔南德斯的证词，原本证据不足的控方陷入困境。2025年8月，两名涉嫌走私大量冰毒（甲基安非他明）的被告因缺乏关键指证，最终被判无罪并当庭获释。

美国移民及海关执法局（ICE）有权拘捕合法居留的难民。路透社

前联邦检察官与移民官员指出，此案例突显了特朗普政府将「驱逐出境」列为首要任务，其优先级甚至高于打击重大毒品犯罪。

国土安全部发言人对此回应称，埃尔南德斯对「公共安全构成明确且现实的威胁」，并指出他曾有武装犯罪、醉驾及非法入境的前科，因此探员必须迅速采取行动。官方声明强调：「我们不会将犯罪的非法移民释放到街头，不会允许他们继续向社区走私毒品。」

然而，奥巴马时期的ICE代局长桑德韦格（John Sandweg）对此感到震惊，他表示，过去政府通常会进行协调，确保重要证人留在国内完成诉讼，「执行此类人员的驱逐令是令人难以置信的」。

美国移民及海关执法局在密西西比州发动非法移工大搜捕。AP

埃尔南德斯目前躲藏在墨西哥一处只有100平方英呎的小屋中度日。他透过视讯对《洛杉矶时报》表示，他因担心报复，不敢联络妻子，自从被抓走后也再没见过孩子。他质疑道：「我试着做正确的事，结果却是一场空。」

执法官员担忧，此类事件将打击线人与联邦调查局（FBI）或禁毒署（DEA）合作的意愿。埃尔南德斯的律师沃勒克（Ian Wallach）在给法官的信中警告，政府优先选择驱逐而非保护证人，将使未来的线人望而却步，「这种情况肯定会再次发生」。