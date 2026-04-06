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CSI鉴证官作证：警局高层包庇杀人犯 一通电话安排「自己人」拆掂

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更新时间：19:22 2026-04-06 HKT
发布时间：19:22 2026-04-06 HKT

2023年9月9日傍晚，美国南卡罗来纳州霍里县（Horry County）发生了一宗看似单纯的「路怒」枪击案。当地餐厅老板波伊德（Weldon Boyd）与同伴威廉斯（Bradley Williams） ，击毙了33岁的保险理算员斯派维（Scott Spivey）。

警方起初判定这是正当防卫，但资深鉴证官塔马西（Shellneil Tamasi）的宣誓证词，揭发一场警界高层与疑犯勾结、毁灭罪证的丑闻。民事法庭今年2月裁定所谓的自卫说法「不可信」，撤销波伊德的刑事豁免权。

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拒叫法医　遗体送扣押场

《华尔街日报》报道，案发后，拥有19年执法经验的塔马西抵达现场时，立刻察觉异样。两名枪手并未被隔离，反而坐在拖车上玩手机。更令她震惊的是，承办探员琼斯（Alan Jones）竟要求她将车内的一袋私人物品，直接交还给疑犯波伊德。这严重违反了证物盘存程序。

随后的操作更加荒唐。警方高层以「担心下雨」为由，拒绝叫救护车或验尸官车辆，反而命令拖车将死者的卡车连同其遗体一起拖回扣押场。塔马西直言：「这毫无道理，现场明明有帐篷。」

警员通水：镜头前扮受害

《华尔街日报》深入调查发现，波伊德在案发后第一时间拨通了其密友——警局副局长斯特里克兰（Brandon Strickland）的电话。录音显示，斯特里克兰安慰波伊德：「已经帮你处理好了，我叫了我的人（good old boy）过去。」

这场所谓的「自卫」充满疑点。波伊德追逐死者长达9英里，过程中语气愤怒而非恐惧。更离奇的是，一名到场警员向波伊德出示手写纸条，上面写着：「表现得像个受害者。摄影机（在拍）。」

疑凶波伊德（Weldon Boyd） 挡风玻璃留下大量弹孔，车上平板由其保管9星期才上缴，证据删清光。Horry County Police Department
疑凶波伊德（Weldon Boyd） 挡风玻璃留下大量弹孔，车上平板由其保管9星期才上缴，证据删清光。Horry County Police Department

编造的毒品　消失的证据

在扣押场，塔马西在探员琼斯指引下，于死者车内一处隐密夹层发现26颗蓝色药丸。警方随即对外声称死者可能因服用「类固醇」引发狂暴。然而，后来的毒理报告显示死者体内毫无药物反应，验尸证实死于背部中弹。

更关键的证据——波伊德车上的平板电脑与手机，在警方默许下由其律师保管了9星期才上缴。检方最终取得设备时，发现多段关键通话录音已被删除，平板电脑内的记忆卡也不翼而飞。

今年2月，民事法庭法官格里菲斯（Eugene C. Griffith Jr.）裁定波伊德所谓的自卫说法「不可信」，撤销其刑事豁免权。塔马西在法庭上被问及是否所有的关键证据都得到了妥善收集与保存时，她无奈地回答：「看来并非如此。」

目前，这宗涉及警界高层徇私、伪造现场及妨碍司法的案件已移交州大陪审团。塔马西作为关键「吹哨人」，成为戳破这场「好兄弟」护航网。

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