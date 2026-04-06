伊朗局势 | 美以再空袭伊朗逾25死 德黑兰理工大学中弹 史诗怒火行动进第2阶段

据美国媒体报道，一些特朗普政府官员私下讨论认为，美军代号「史诗怒火」的军事行动将进入第二阶段。美国和以色列周一空袭伊朗，造成逾25人死亡，目标包括德黑兰附近的住宅区及谢里夫理工大学。

在德黑兰谢里夫理工大学，空袭破坏了大学的燃气站，该地区暂时面临燃气中断。

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德黑兰一家大学遭到空袭，损毁严重。新华社

美国和以色列周一空袭伊朗，造成逾25人死亡。新华社

德黑兰沙希德·贝赫什提大学遭到美以轰炸，变成废墟。新华社

伊朗30所大学遭直接攻击

另据塔斯尼姆通讯社发布的照片，该大学清真寺也遭到空袭，屋内墙体、天花板遭到破坏，地面堆积家具碎片、灰尘遍布。

伊朗科学部长西迈·萨拉夫说，伊朗已有30所大学遭到直接攻击，5名教授和60多名大学生在美以袭击中丧生，直斥袭击基础设施是「反人类罪行」。

2处住宅遇袭 酿13死

半官方法尔斯通讯社报道，德黑兰西南的巴哈雷斯坦，2处住宅被破坏，救援队在事故现场已发现13名遇难者。当地官员说，清理废墟和搜救行动仍在进行。

库姆市一个住宅区亦遭袭击，造成5人丧生。其他城市的空袭则造成6人死亡。德黑兰一处民宅也遭空袭，造成3人死亡。

6名10岁以下儿童亡

死者包括造成6名10岁以下儿童，其中包括4名女孩和2名男孩。

自战争爆发以来，伊朗已有超过1900人丧生。

特朗普助手倡发电厂和桥梁列合法打击目标

据《华尔街日报》报道，特朗普的助手已建议将伊朗的发电厂和桥梁列入「合法军事打击目标」。国防部长赫格塞思建议特朗普轰炸公路，让伊朗难以运输导弹和无人机制造材料。

一些特朗普政府官员私下将这一战争阶段称为「史诗怒火2号行动」，尽管该名称尚未正式使用。

美媒引用一些军方人士的话说，仅仅为了迫使对手谈判而攻击基础设施，将引发法律问题。此外，特朗普威胁轰炸伊朗基础设施的言论令一些波斯湾国家感到担忧，他们担心伊朗采取报复行动，攻击波斯湾国家的能源基础设施。