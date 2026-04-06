Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势 | 日本拟出手斡旋 高市：正协调与美伊领袖会谈

即时国际
更新时间：13:41 2026-04-06 HKT
发布时间：13:41 2026-04-06 HKT

在中东战火持断的情况下，日本首相高市早苗周一（6日）上午在国会表示，日本政府正在协调分别与伊朗、美国进行首脑会谈事宜，表明「日本将尽一切努力，恢复和平」。

高市早苗表示，随著美国总统特朗普给予伊朗的最后通牒即将逼近，关于美伊谈判，高市认为「情况非常紧迫」。她将采取所有的因应措施，已指示首相秘书官进行应对。她强调，将利用能与当事国直接对话的管道，推动早日平息事态。

相关新闻：
伊朗局势 | 传美伊及调解方商45天停火 特朗普：或周二前与伊朗达协议

高市早苗表示，日本正在探索包括最高层级会谈在内的各种方式，与伊朗沟通。路透社
高市早苗表示，日本正在探索包括最高层级会谈在内的各种方式，与伊朗沟通。路透社
高市早苗表示，为促进中东和平，日本政府正在协调她分别与美国总统特朗普以及伊朗领袖会谈。图为她上月19日访问白宫，与特朗普会面。路透社
高市早苗表示，为促进中东和平，日本政府正在协调她分别与美国总统特朗普以及伊朗领袖会谈。图为她上月19日访问白宫，与特朗普会面。路透社

将采取所有因应措施

特朗普要求伊朗开放霍尔木兹海峡的最后期限，为美东时间周二（7日）晚间8时（香港时间周三早上8时）。

在野党立宪民主党参议员小西洋之在参议院预算委员会上表示：「希望日本能善用自身拥有的外交资产，作为国家领导人全力行动，阻止这场冲突进一步扩大，请就此作出答复。」

高市回应说：「我们与伊朗已多次进行交流，至于首脑之间的会谈，目前也正在安排。」

强调尽一切努力 恢复和平

她强调日本正在探索包括最高层级会谈在内的各种方式，与伊朗沟通。她强调，日本持续寻找中东局势的出口，「日本将尽一切努力，恢复和平。」

关于与美国总统特朗普的会谈，高市指出「尚未确定。但由于时差问题，只能以电话会谈形式进行。」

日本一油轮成功通过霍尔木兹海峡

此外，高市在回答自民党议员阿达雅志的质询时，就呼吁国民节约能源或抑制需求一事表示：「事态有可能长期化，因此不排除任何可能性，将灵活应对。」  她谈到原油替代供应来源，提到除了美国以外，还包括中亚、中南美、加拿大以及新加坡，认为这些地区具有增产能力。她强调：「正稳步向代替来源采购，已确保了日本整体所需的数量。」

日本受到霍尔木兹海峡封锁影响，虽然海运公司商船三井共同持有的液化天然气运输船「Sohar LNG」，上周五（3日）传出已成功通过海峡，成为中东战事以来首艘完成通行的日本相关LNG船，但当天还有约45艘日本持有或营运的船只滞留。
 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
7小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
7小时前
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
时事热话
4小时前
美军出动200特种兵营救F-15E机员。
深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱
即时国际
6小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
22小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
18小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
「屯门娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比坚尼照揭富贵生活 老公无影惹网民揣测？
「屯门娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比坚尼照揭富贵生活 老公无影惹网民揣测？
影视圈
6小时前
剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
保健养生
4小时前