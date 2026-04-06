伊朗局势 | 日本拟出手斡旋 高市：正协调与美伊领袖会谈

在中东战火持断的情况下，日本首相高市早苗周一（6日）上午在国会表示，日本政府正在协调分别与伊朗、美国进行首脑会谈事宜，表明「日本将尽一切努力，恢复和平」。

高市早苗表示，随著美国总统特朗普给予伊朗的最后通牒即将逼近，关于美伊谈判，高市认为「情况非常紧迫」。她将采取所有的因应措施，已指示首相秘书官进行应对。她强调，将利用能与当事国直接对话的管道，推动早日平息事态。

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高市早苗表示，日本正在探索包括最高层级会谈在内的各种方式，与伊朗沟通。路透社

高市早苗表示，为促进中东和平，日本政府正在协调她分别与美国总统特朗普以及伊朗领袖会谈。图为她上月19日访问白宫，与特朗普会面。路透社

将采取所有因应措施

特朗普要求伊朗开放霍尔木兹海峡的最后期限，为美东时间周二（7日）晚间8时（香港时间周三早上8时）。

在野党立宪民主党参议员小西洋之在参议院预算委员会上表示：「希望日本能善用自身拥有的外交资产，作为国家领导人全力行动，阻止这场冲突进一步扩大，请就此作出答复。」

高市回应说：「我们与伊朗已多次进行交流，至于首脑之间的会谈，目前也正在安排。」

强调尽一切努力 恢复和平

她强调日本正在探索包括最高层级会谈在内的各种方式，与伊朗沟通。她强调，日本持续寻找中东局势的出口，「日本将尽一切努力，恢复和平。」

关于与美国总统特朗普的会谈，高市指出「尚未确定。但由于时差问题，只能以电话会谈形式进行。」

日本一油轮成功通过霍尔木兹海峡

此外，高市在回答自民党议员阿达雅志的质询时，就呼吁国民节约能源或抑制需求一事表示：「事态有可能长期化，因此不排除任何可能性，将灵活应对。」 她谈到原油替代供应来源，提到除了美国以外，还包括中亚、中南美、加拿大以及新加坡，认为这些地区具有增产能力。她强调：「正稳步向代替来源采购，已确保了日本整体所需的数量。」

日本受到霍尔木兹海峡封锁影响，虽然海运公司商船三井共同持有的液化天然气运输船「Sohar LNG」，上周五（3日）传出已成功通过海峡，成为中东战事以来首艘完成通行的日本相关LNG船，但当天还有约45艘日本持有或营运的船只滞留。

