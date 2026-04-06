逾6000人东京池袋站外集会 抗议日本政府松绑武器出口

日本多名在野党高层与大批民众周日（5日）晚在东京池袋站前举行集会，抗议高市早苗政府为日本武器出口「松绑」，以及进行大规模军事扩张等危险政策，表达对日本未来道路的担忧。

主办单位指，参加抗议的民众超过6000人，他们手持「武力无法带来和平」、「高市下台」等标语，齐声呼喊「反对战争」、「守护和平」，抗议高市政府在安全政策上的转向。

日本民众多次在东京举行集会，反对战争，要求高市早苗下台。新华社

抗议者要求高市政府停止旨在放宽武器出口限制的一切努力。新华社

抗议者齐声呼喊「反对战争」、要求高市下台。新华社

持「武力无法带来和平」、「高市下台」等标语

现场在野党人士发表讲话指出，日本向外国出口武器可能助长国际冲突，有违宪法所确立的和平主义原则；在此基础之上，政府当前推动的军事扩张、反间谍法以及国家情报机构等一系列危险政策的叠加，正在使日本逐步走上战争准备的道路。

日本共产党委员长田村智子在接受新华社记者访问时说，日本宪法明确规定不发动战争，不以武力解决国际争端，也不得助长国际冲突；「无论是武器出口，还是拥有可攻击他国的导弹，都应予以坚决反对。必须阻止将日本变成战争国家的做法！」

斥高市政府军备扩张 违背民意

现场抗议者丰栖麻铃对记者说，武器本身会伤害他人，还可能引发报复，导致冲突不断升级、战争无休无止，日本国民乃至全世界人民都可能因此受到影响。「作为一名日本国民，我对此完全无法接受！」

抗议活动组织方代表多多良哲告诉记者，高市政府推进的大规模军备扩张及武器出口政策「违背民意」。高市政府以所谓「中国威胁」为由扩大军备、部署导弹的动向，已在社会上引发广泛担忧和不安情绪，越来越多日本民众希望联合起来表达反对。

日媒此前报道，高市政府拟近期修改「防卫装备转移三原则」及其运用指南，为日本向海外出口武器「松绑」，相关举措被指可能削弱基于宪法的和平主义约束、加剧地区紧张局势，在日本国内持续引发担忧和批评。