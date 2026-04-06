Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

逾6000人东京池袋站外集会 抗议日本政府松绑武器出口

即时国际
更新时间：12:07 2026-04-06 HKT
发布时间：12:07 2026-04-06 HKT

日本多名在野党高层与大批民众周日（5日）晚在东京池袋站前举行集会，抗议高市早苗政府为日本武器出口「松绑」，以及进行大规模军事扩张等危险政策，表达对日本未来道路的担忧。

主办单位指，参加抗议的民众超过6000人，他们手持「武力无法带来和平」、「高市下台」等标语，齐声呼喊「反对战争」、「守护和平」，抗议高市政府在安全政策上的转向。

日本民众多次在东京举行集会，反对战争，要求高市早苗下台。新华社
日本民众多次在东京举行集会，反对战争，要求高市早苗下台。新华社
抗议者要求高市政府停止旨在放宽武器出口限制的一切努力。新华社
抗议者要求高市政府停止旨在放宽武器出口限制的一切努力。新华社
抗议者齐声呼喊「反对战争」、要求高市下台。新华社
抗议者齐声呼喊「反对战争」、要求高市下台。新华社

持「武力无法带来和平」、「高市下台」等标语

现场在野党人士发表讲话指出，日本向外国出口武器可能助长国际冲突，有违宪法所确立的和平主义原则；在此基础之上，政府当前推动的军事扩张、反间谍法以及国家情报机构等一系列危险政策的叠加，正在使日本逐步走上战争准备的道路。

日本共产党委员长田村智子在接受新华社记者访问时说，日本宪法明确规定不发动战争，不以武力解决国际争端，也不得助长国际冲突；「无论是武器出口，还是拥有可攻击他国的导弹，都应予以坚决反对。必须阻止将日本变成战争国家的做法！」

斥高市政府军备扩张 违背民意

现场抗议者丰栖麻铃对记者说，武器本身会伤害他人，还可能引发报复，导致冲突不断升级、战争无休无止，日本国民乃至全世界人民都可能因此受到影响。「作为一名日本国民，我对此完全无法接受！」

抗议活动组织方代表多多良哲告诉记者，高市政府推进的大规模军备扩张及武器出口政策「违背民意」。高市政府以所谓「中国威胁」为由扩大军备、部署导弹的动向，已在社会上引发广泛担忧和不安情绪，越来越多日本民众希望联合起来表达反对。

日媒此前报道，高市政府拟近期修改「防卫装备转移三原则」及其运用指南，为日本向海外出口武器「松绑」，相关举措被指可能削弱基于宪法的和平主义约束、加剧地区紧张局势，在日本国内持续引发担忧和批评。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
吴丽珠罕谈与许冠武12年情：有后悔都过咗去 忆述目击许母遇恐怖车祸 欲帮手「执返只脚」
影视圈
7小时前
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
港「水鱼」夫妇深圳足浴惨堕脱鸡眼骗局 两大叔合力夸张脱走60粒 索天价共5500元｜Juicy叮
时事热话
5小时前
中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
04:47
星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生
申诉热话
7小时前
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
乘客携怀疑巨型压缩气罐搭港铁 网民震惊：全车竟哑忍想一镬熟？港铁吁立即通知职员｜Juicy叮
时事热话
3小时前
美军出动200特种兵营救F-15E机员。
深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱
即时国际
6小时前
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
一到长假市道冷清？糖水舖老板长文叹「最担心灯油火蜡都蚀埋」 惹网民热议：系餐厅搞死自己？
饮食
22小时前
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
中年好声音4丨直播主雷小雷夺高分踢走陈逸璇 畲族茶农背景曝光 被网民封「最强黑马」
影视圈
18小时前
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
长生津覆检开始！长者注意紫色通知书 未如期申报或被暂停津贴（ 附最新资产限额＋填表须知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
「屯门娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比坚尼照揭富贵生活 老公无影惹网民揣测？
「屯门娜娜」母子度假豪住Villa 晒性感比坚尼照揭富贵生活 老公无影惹网民揣测？
影视圈
6小时前
剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
保健养生
4小时前