深入伊朗救人 | 美出动200特种兵营救F-15E机员 CIA放假消息引开伊朗追兵 特朗普：一度怀疑是陷阱

美军成功营救因F-15E战机遭击落而受困伊朗的一名机员，整个救援行动充满戏剧性与高度风险，引发全球关注。在今次救援行动中，美军共出动数十架飞机、200名特种部队，深入伊朗西南部，过程惊险。总统特朗普在任务成功后向传媒透露，美方起初一度担心，该受困机员传出的讯息，可能是伊朗设下的陷阱，意图引诱美军部队上钓。除了特种部队深入伊朗山区强行救援外，中央情报局（CIA）在幕后的定位与欺敌行动同样扮演关键角色，透过散布假讯息来干扰伊朗当局的抓捕行动。期间CIA让伊朗误以为美军准备展开海上救援，但实际上这名机员最后是从山区撤离。

《纽约时报》披露，这名受困的武器系统官在山中躲藏超过1天，期间CIA动用其独家拥有的设备定位他的位置，还刻意在伊朗境内放出假情报，试图把伊朗追捕部队从他藏身的区域引开，为救援行动争取宝贵时间。

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误导伊朗 干扰敌方抓捕

CIA前情报工作站站长霍夫曼（Dan Hoffman）在接受霍士新闻访问时指出，在今次营救行动中，CIA试图误导伊朗，让他们相信美国正在准备进行一次「海上救援行动」，但实际上这名机员是从山区被秘密撤出的。CIA当时负责追踪机员位置，同时也在监控伊朗部队的动向。

有消息人士指出，当CIA在截获机员的求救讯号之后，起初还怀疑是伊朗设下的「陷阱」，上周六（4日）上午在确认无误之后，将情报传递给国防部与白宫，而白宫马上下令进行救援。消息人士称：「8小时内我们的飞机就起飞了，不到12个小时，我们就抵达伊朗。」

这次营救行动于4日深夜及5日凌晨展开，出动数十架飞机以及数百名特战人员，包括知名的美国海军海豹部队第6分队（SEAL Team Six），他们曾在2011年参与狙杀拉登（Osama bin Laden），美国攻击机则负责火力掩护。

受困机员负伤爬7000呎山脊

这名机员上周五（3日）在战机被击中后弹射受了伤，他在山区生存超过24小时，最终获救。据报他的脚踝扭伤了，但没敢停留，开始往高处爬，爬上一道7000英尺的山脊，挤进一道岩缝，然后启动随身的信标发出间歇讯号，刻意不长时间开启，以免被敌方侦测到，然后等待。另一边，美军同步展开搜寻。

当特种作战部队逼近这名落单武器系统官藏身的山坡时，美军战机先对周边地区发动空袭，并同步干扰电子讯号、轰炸主要道路，阻止伊朗部队抢先抵达。

特朗普在战情室全程关注行动

特朗普在白宫战情室全程关注行动进展，并强调美方无人伤亡。

特朗普表示，约有200名特种作战部队士兵参与这次行动。特朗普表示，伊朗军方是用肩射式飞弹击落这架F-15E战斗机，他说：「他们只是运气好而已。」

藏身岩缝发求救讯号 美一度以为陷阱

特朗普在确认救援成功后数小时接受Axios访问时称：「数以千计野蛮人在追捕他，连当地人也在找他。伊朗政府提供奖金，鼓励人们抓到他就能领赏」。

他透露，这名机员躲在山中一个岩缝里，美军最终透过科技发现他的踪迹。但在收到一段无线电讯息后，美国官员一度怀疑他可能已被伊朗俘虏，担心伊朗正「发送假讯号」，企图诱使美军进入陷阱。

