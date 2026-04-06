伊朗局势｜革命卫队正建立「波斯湾新秩序」 议会审议管控霍尔木兹海峡方案

伊朗伊斯兰革命卫队海军表示，正为建立「波斯湾新秩序」作准备，并警告霍尔木兹海峡「将永远不会恢复以往状态」。

革命卫队海军在社交平台发文称，正完成配合当局推动相关「新秩序」的行动部署，以回应美国总统特朗普威胁若伊朗不重开海峡将轰炸其发电设施的言论。

伊朗伊斯兰革命卫队海军表示，正为建立「波斯湾新秩序」作准备，并警告霍尔木兹海峡「将永远不会恢复以往状态」。路透社

伊朗伊斯兰革命卫队海军表示，正为建立「波斯湾新秩序」作准备，并警告霍尔木兹海峡「将永远不会恢复以往状态」。路透社

另一方面，伊朗伊斯兰议会当日审议多项关于霍尔木兹海峡治理的提案，从法律、环境、安全及经济等层面进行讨论，并参考全球其他重要水道的管理模式，研究对海峡行使管辖权的法律依据。会议一致同意成立专门委员会，推动制定综合性管理方案及法律保障文件，提交议会表决。

早前报道指出，议会国家安全委员会已通过相关管理方案，确立由伊朗武装部队负责管控，并明确禁止美国、以色列及对伊朗实施单边制裁国家的船只通过该海峡。方案亦涵盖航运安全、环境保护、财务安排、关税制度，以及在法律框架下与阿曼合作等内容。