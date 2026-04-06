伊朗局势｜黎巴嫩总统提出停火要求未获以色列回应 总理：对冲突感极度疲惫

以色列与黎巴嫩冲突持续，总统奥恩（Joseph Aoun）指，正已向以色列提出停火要求，但未获回应。总理萨拉姆（Nawaf Salam）称，对反复爆发的冲突感到极度疲惫。

防止黎巴嫩重演加沙情况

综合路透社及以色列时报，奥恩在复活节电视讲话中表示，为阻止以色列空袭及地面部队在南部推进，黎巴嫩正寻求与以色列展开谈判。他指出，以色列尚未回应黎方提出的停火要求，但强调停火是全面谈判的前提。

奥恩称，谈判是结束以色列针对真主党军事行动的唯一途径，否则黎巴嫩恐面临全面破坏。他表示：「以色列或许希望像在加沙一样在黎巴嫩南部行动，但我们的责任不是让它重演加沙的情况。谈判并不等于投降。加沙已被摧毁，超过7万人丧生，之后才开始谈判。我们别无选择，只能透过谈判阻止黎巴嫩的悲剧。」

他间接批评真主党加剧国内分裂，将国家拖入战争，指任何破坏社会稳定的行为「等同帮助以色列」。对于一名拒绝离境的伊朗被驱逐大使，奥恩表示对方已不具官方身份。

超过一百万人流离失所

黎巴嫩总理总萨拉姆表示，战事持续一个多月仍未见结束迹象，已造成超过一百万人流离失所，不少逃离以色列空袭的家庭坦言，对反复爆发的冲突感到极度疲惫。

萨拉姆称，战事已造成超过一百万人流离失所，不少逃离以色列空袭的家庭坦言，对反复爆发的冲突感到极度疲惫。路透社

随著以色列与真主党冲突进入第二个月，以方更表明计划在黎巴嫩南部设立「安全区」，并控制部分地区。萨拉姆指出，以色列的言论与军事行动显示其有意扩大对黎巴嫩领土的控制，甚至建立缓冲区，令局势进一步恶化。「黎巴嫩已成为一场无法预测结果与终结时间的战争受害者。」

他并向仍坚守南部家园的民众致意，强调政府会与他们同在。目前仍有数以万计居民未撤离，包括约9,000名居于边境地区的基督徒，表明即使战事升级仍选择留下。