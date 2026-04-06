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伊朗局势｜受战事影响油价上升 日本岐阜县池田温泉暂停营业

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更新时间：03:06 2026-04-06 HKT
发布时间：03:06 2026-04-06 HKT

美国及以色列与伊朗的战事持续，原油价格持续上涨，日本岐阜県池田温泉「池田温泉本馆」因无法充分取得加热所需的重油，4月3日起暂停本馆营业。

重油短缺 投标方退出招标

日本《NHK》报道，由町政府经营的池田温泉共有两座设施。营运方表示，为将约30度的温泉水加热，需要每日约1,400公升重油，过去每月均透过公开招标方式取得燃料。然而，由于伊朗局势升温，本月招标时不少投标方退出，预计只能取得原订数量约一半的重油，因此决定暂停本馆营业，另一馆仍维持开放。

其中一名长期光顾本馆、每周约两次的八旬男顾客表示：「平时常和其他常客在温泉里聊天，这消息令人很震惊。」

池田温泉网页截图
池田温泉网页截图

池田町总务部企划课胜野慎太郎表示：「我们是带著不舍的心情做出休馆决定，希望能尽快恢复营业。」目前，池田町表示，下个月起的重油供应仍无明确解决方案，本馆重开时间尚未确定。

日本依赖中东石油进口

新华社早前引述 《日本经济新闻》报道，由于伊朗紧张局势导致原油供应受阻，3月日本进口的沙特阿拉伯产原油价格飙升逾80%。日本政府因油价补贴背上沉重财政负担，为此拨付的预算或将于5月底耗尽。

报道说，日本透过长期合约从沙乌地阿拉伯进口原油，进口量占日本进口原油总量一半以上。3月，阿拉伯轻质原油价格涨至每桶126.28美元，较前一个月上涨84%，为2008年7月以来最高水准。

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