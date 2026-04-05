日本海上保安厅爆离奇命案 船员倒毙船仓弹药库

日本海上保安厅一艘隶属隐岐海上保安署的巡逻船「さんべ号」上周五（3日）晚上发生离奇命案，一名40多岁的男队员被发现倒卧在船内的弹药库中，身中枪伤，身旁更遗有一把公务用手枪。救援人员赶抵时，证实他已当场不治。当局正循自杀及他杀两个方向展开调查，事件引发外界揣测。



事发于当晚大约7时30分，「さんべ号」正停靠在隐岐海上保安署前方的栈桥，一名正在值班的船员进行例行巡逻时，进入船内弹药库，赫然发现该名40多岁的同事倒在血泊中，随即报案求助。据报，发现者在救护车抵达前，曾尝试为伤者进行心肺复苏术（CPR），惜最终仍返魂乏术。



调查人员初步调查发现，案发现场为存放枪械的弹药库，死者脚边有一支本应存放于库内的备用手枪。据了解，事发时死者正值执勤时间，船上除他以外，尚有另外两名职员。



此次在理应保安严密的船舰内部发生致命枪击事件，当局已成立专案小组，强调不排除任何可能性，将全力查明事件真相。

