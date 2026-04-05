阿提米丝2号︱绕月太空人10天任务「豪华」菜单曝光 多达189种「度身订制」食物

美国太空总署(NASA)本月1日开展「阿提米丝2号」载人绕月飞行任务，以新一代登月火箭把搭载4名太空人的「猎户座」飞船送上太空。此次旅程为期10天，太空人将飞越月球背面。在飞船里，食物不仅关乎口味，更直接关系到太空人的健康和任务表现。他们一日三餐吃甚么？怎么吃？背后有哪些考量？

据NASA公布的资料，他们为太空人准备了一份相当「豪华」的菜单：多达189种食物，其中「主菜」16款，甜品6类，饮料超10种，咖啡精确配备到43杯。

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兼顾个人喜好和「情绪价值」

从设计上看，这套菜单既要适应太空环境，也要兼顾个人喜好和「情绪价值」。例如，粟米饼成为重要主食，共准备了58个。相比面包，粟米饼不易掉渣，在失重环境中更安全，还可以卷着其他食物吃，堪称太空版「万能主食」。

饮料方面，除了咖啡、茶、果汁等基本款，还有香草、士多啤梨、朱古力口味的「早餐饮料」，相当于把补水和营养补给合在一起。

在漫长飞行中，情绪调节相当重要，因此还为太空人准备了让心情愉悦的甜点。菜单里甜品种类丰富，不仅有布甸、曲奇饼、蛋糕、朱古力等常见款式，还有脆皮水果馅饼、糖衣杏仁等，既可补充能量，也有助于缓解压力、提振状态。



有趣的是，菜单里还配有多种辣酱、芥末等重口味调料。前太空人弗茨解释，这是由于失重状态下味觉会变迟钝，往往更偏好重口味食物。在飞行前测试阶段，太空人对菜单进行试吃、打分。NASA综合他们的口味偏好、营养需求及飞船的载荷限制等因素，最终确定这份「定制版」菜单。

「猎户座」飞船上的食物主要包括三类：即食食品、复水食品以及经高温处理的罐头等热稳定食品。太空人可以利用飞船的饮用水系统为食物复水，并使用类似公文包大小的加热装置对餐食加热，让食物口感更接近日常。

与上世纪「阿波罗」时代相比，如今的太空食品已明显升级。早期太空人常食用「牙膏状」的食物，种类有限。另外，NASA上周五晚称，4名太空人已完成从地球往月球途中一半的距离。