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波士顿脱衣舞俱乐部拟搬迁至唐人街 引美华人社区怒吼

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更新时间：09:59 2026-04-05 HKT
发布时间：09:59 2026-04-05 HKT

美国波士顿成人娱乐场所「玻璃鞋」（Glass Slipper）正申请从该市的拉格兰日街，搬迁至邻近唐人街主干道的史都华街。波士顿市长执照办公室近日召开网络公听会，吸引了大量华人居民，以及政府官员参与。会中，华人社区展现了前所未有的团结与坚定立场，对该迁址计划表达了排山倒海的反对声音。

在执照委员会的会议中，迁址申请案成为了辩论的核心。申请方「玻璃鞋」脱衣舞俱乐部试图将其全裸表演业务移往人流密集的史都华街，该地点距离唐人街仅一步之遥。这项申请立即引发了波士顿华埠居民、商界领袖及多位选区官员的强烈反对。

在公众评论环节中，多位华人居民代表透过视讯发言，表达了对社区安全与环境品质恶化的极度担忧。居民代表指，史都华街不仅是唐人街的门户，周边更分布着众多住宅区、社区中心及青少年课后活动场所。将一间全裸脱衣舞俱乐部设置于此，不仅与唐人街近年来打造的文化旅游形象背道而驰，更威胁未成年人成长环境。

有官员强调，任何商业迁址都必须考量社区的接受度与长远都市计划。波士顿警察局与消防局的相关代表也出席了会议，关注该区人流增加可能带来的治安隐忧。

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