伊朗局势︱特朗普要求11.8万亿军费创现代史纪录 削教育环境拨款

在伊朗战争推高支出的情况下，美国总统特朗普周五正式公布2027财年预算提案概要，提出高达1.5万亿美元（11.8万亿港元）的国防开支，创下美国现代史上最高纪录，较2026财年激增42%。其中，1.1万亿美元（8.6万亿港元）拨给国防部，另有3500亿美元用于弹药采购、国防工业扩张等关键项目。该预算案要求削减非军事支出，比如对教育部门及美国环境保护局的拨款。对此，民主党人表明强烈反对。

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白宫管理和预算办公室在官网发布2027财年（2026年10月至2027年9月）政府预算建议文件指：「该预算以2026年创纪录的约1万亿美元国防总预算规模为基础，并为2027年编列总计1.5万亿美元的预算资源，较2026年增加4450亿美元，增幅42%。」

这份仅4页的初步文件虽缺乏详细财政预测，但已明确削减730亿美元非国防支出，包括教育部、环保局、国务院等多个部门预算大幅缩水；还计划削减对联合国等国际组织的支出。据指环保局预算拟大削52%，国务院及国际项目削减30%，农业部和劳工部也分别削减19%和26%。



此外，白宫还点名削减所谓「宣扬激进性别与种族意识形态」的教育项目资金。美媒报道，若国会同意，五角大厦支出将创下第二次世界大战以来最大年增幅。不过总统预算提案属于「愿望清单」性质，并非强制命令，需经国会批准才能正式生效。

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属愿望清单待国会批准

为配合军事扩张，预算案还包括多项新设计划：拨款3000万美元成立由副总统万斯领导的「国家欺诈调查局」；投入100亿美元在国家公园系统内设立「总统首都管理计划」，用于华盛顿特区美化；另拨1.52亿美元重建俗称「恶魔岛」的阿尔卡特拉斯岛为高安全级别监狱。阿尔卡特拉斯岛位于加州三藩市湾水域，因岛上的监狱曾关押芝加哥黑帮分子阿尔·卡蓬等臭名昭著的重犯而得名「恶魔岛」。这座监狱1934年投入使用，1963年关闭后作为博物馆供游客参观。

五角大楼则计划采购34艘舰艇，包括一艘以特朗普命名的新战舰，并推进「金穹」导弹防御系统和军用人工智能（AI）开发，同时为军人加薪5%至7%。

然而，该预算在国会前景不明，民主党人强烈反对。参议院领袖舒默直言「绝不会让它通过」，警告共和党若支持此案将「随特朗普一同坠崖」。民主党重量级众议员佩洛西也矢言阻挡该预算案。部分共和党议员虽欢迎军费增长，但对大规模削减民生支出和赤字风险存疑。

民主党人强烈反对

有分析指，该预算刻意回避对未来十年赤字的完整预测，而跨党派机构估算，若实施该方案，未来十年国债将额外增加近7万亿美元。随着10月新财年临近，这场围绕国家安全与财政责任的激烈政治攻防，恐将成为11月中期选举前的关键战场。

美以2月底联手空袭伊朗，引发这场已持续近5周的战争。随着能源价格飙升，原油运输要道霍尔木兹海峡恢复畅通已成为各国政府的当务之急。美政府面临日益升高的压力，各方要求华府找方法迅速结束与伊朗的战争。特朗普则称美国只需要再多一点时间，就能让霍峡恢复通行。他在网上发文写道：「只要再多一点时间，我们就能轻松让霍峡重新开放、掌控石油并大赚一笔。」