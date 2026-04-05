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阿富汗连日暴雨酿77死137伤 逾3,400间房屋倒塌或受损

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更新时间：03:31 2026-04-05 HKT
发布时间：03:31 2026-04-05 HKT

阿富汗灾害管理部门表示，全国多地近日受暴雨及风暴影响，引发大范围洪水及山泥倾泻，过去10日内共造成77人死亡、137人受伤。

未来数日仍有降雨

当局周六表示，未来数日阿富汗多地仍预料有降雨，呼吁民众远离河岸及容易水浸地区。阿富汗今年以来已有数十人因恶劣天气丧生，早前亦曾因大雪及山洪暴发造成多人死亡。

当局指，过去48小时已有26人丧生。灾情亦导致793间房屋完全倒塌，另有2,673间受损；洪水与山泥倾泻更破坏约337公里道路。灾害亦波及商业、农地、水井及灌溉渠道，逾5,800个家庭受影响。

公共工程部发言人哈格什纳斯表示，连接首都喀布尔与多个省份的多条公路亦遭破坏，部分旅客需绕行长途路线才能抵达首都。

其中，连接喀布尔与东部城市贾拉拉巴德、并通往巴基斯坦边境的主要公路周四早上因山泥倾泻、落石及水浸而封闭，当局正派员抢修重开。受影响的还包括连接喀布尔与北部的萨朗山口，该路线通往昆都士及马扎里沙里夫等主要城市。

 

阿富汗暴雪和暴雨经常引发山洪暴发，造成数十人甚至数百人死亡。 2024年，春季山洪暴发导致300多人丧生。

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