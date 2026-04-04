复活节变「抢掠节」 英国青少年快闪骚乱潮蔓延 马莎促政府严打

英国治安问题进一步恶化，针对零售业的「快闪式」掠夺及暴力行为愈发猖獗。著名零售商马莎百货（Marks and Spencer）近日公开对外发声，形容商店遭遇的犯罪活动正变得「更猖狂、更有组织且更具攻击性」。伦敦南部克拉珀姆（Clapham）过去一周连续发生青少年集结冲击商舖事件，数十名黑衣年轻人透过 TikTok 及 Snapchat 策划行动，马莎百货亦成为受害者之一。

社交平台煽动「快闪」掠夺 百警出动应对混乱

据《天空新闻》报道，大批青少年利用复活节假期，在社交媒体响应号召，于克拉珀姆一带集结混乱。片段显示，涉事青少年冲入店内高声尖叫、互相推撞，并恶意将货架上的食物推倒在地，甚至掠走店内货品，多间商舖被吓怕，被迫提早关门避祸。

警方其后派遣约 100 名警员到场执法，期间爆发激烈冲突，导致 4 名警员及 1 名市民受伤。当局虽然发出驱散令并赋予警员额外权力，但混乱情况于 3 月 31 日再度上演。外界担忧这股「快闪集结」风潮正蔓延至伯明翰等其他城市。

马莎CEO联系内政大臣 批伦敦执法不力

马莎百货行政总裁马钦（Stuart Machin）已正式联系内政大臣马曼婷（Shabana Mahmood）及伦敦市长简世德（Sadiq Khan），要求政府正视零售犯罪。马莎零售总监基夫（Thinus Keeve）透露，公司过去一年已投入「数千万英镑」加强保安，但强调仅靠企业自保远远不足。

基夫直言，业内普遍不相信伦敦犯罪率有下降趋势，更批评政府若不将有效执法列为首要任务，企业将无能为力。自新冠疫情以来，针对零售员工的肢体冲突及言语侮辱个案急增，严重威胁前线人员安全。

保守党倡人脸识别缉凶 简世德斥有人借机炒作

面对严峻治安形势，在野保守党影子内政大臣范翘思（Victoria Atkins）建议当局加强警力部署，进一步采取截停搜查（Stop and Search），并利用实时人脸识别技术大规模拘捕涉案者。

然而，伦敦市长简世德则有不同看法。他虽然承认全球对伦敦存在「不安全」的观感，但批评有人乘机炒作，散播虚假宣传以符合政治利益，呼吁公众应对假讯息保持警觉。随着集结影片在网络疯传，英国各界正严防「模仿效应」导致全国治安陷入失控。