中东战争 | 杜拜港科威特油轮遭伊朗袭击起火 原定开往中国青岛 传波湾盟国吁特朗普「继续打」

科威特油轮「萨尔米号」（Al-Salmi）在阿联酋杜拜港遭到伊朗无人机袭击后起火，暂时没有收到伤亡报告。油轮当时为满载状态，袭击导致船体受损，甲板上出现火势。根据vesselfinder网站资料，这艘油轮原定开往中国青岛，预计将于4月 20日抵达。

事发于当地时间周一午夜，科威特新闻社引述国营的科威特石油公司表示，这艘科威特大型原油运输船在阿联杜拜港锚区，遭到伊朗直接且具敌意的攻击。

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遇袭的科威特油轮「萨尔米号」。X@OSINTWarfare

杜拜港曾遭伊朗袭击，冒出大量黑烟。美联社

杜拜曾多次受到伊朗袭击。美联社

传波斯湾盟国吁特朗普继续打伊朗。路透社

船体受损 24名船员安全

杜拜媒体办公室指出，杜拜正在处理阿联酋水域发生的无人机袭击及科威特油轮起火事件，24名船员皆未受伤，海上消防团队正努力控制火势。

油公司警告，事件可能导致原油外泄至周遭海面。

此外，科威特军方也在社交平台X发文表示，防空部队正在因应「敌对的导弹及无人机攻击」。

杜拜防空拦截后坠残骇碎片 导致4人伤

另一方面，杜拜当局周二表示，当地进行防空拦截后坠落的残骸碎片引发火警，造成4人受伤。

杜拜媒体办公室在X上发布，杜拜当局回应了阿尔巴达一栋废弃房屋因防空拦截后的坠落碎片引发的火警，并补充说，该房屋附近有4人受轻伤。

较早前，美联社引述美国与波斯湾国家官员报道，以沙特阿拉伯与阿联酋为首的美国波斯湾盟友，正呼吁美国总统特朗普继续对伊朗发动攻势，直到伊朗被彻底击败。

沙特阿联酋为首波湾盟友 游说特朗普发动地面战

相关官员透露，沙特阿拉伯、阿联酋、科威特和巴林的官员在私下谈话中表示，他们不希望军事行动结束，除非伊朗领导高层发生重大变化，或是伊朗行为发生剧烈转变，而美国领导、已持续逾1个月的轰炸行动并没有充分削弱德黑兰当局。

一名波斯湾国家外交官表示，阿联酋目前或许已经变成波斯湾盟国中最强硬的国家，目前正极力敦促特朗普下令发动地面攻势，而科威特和巴林也支持这个选项。至于阿曼和卡塔尔，则是倾向以外交途径解国问题。

外交官指出，沙特向美国提到，现在结束战争不会达成「好协议」，同时也无法保障波斯湾国家的安全。